«Очень переживали! Думали – только бы не Тихановская!» На малой Родине Президента рассказали о событиях 2020-го

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В этом году Президент встречал праздник Пасхи на своей малой Родине. После торжественной литургии он по традиции обратился к нам: «Приходит когда-то время, когда тебя особенно тянет домой, на Родину». Ведь дом наш, и правда, особое место с особым отношением к нам. Это по юности не всегда заметно, а с опытом ощущается, насколько бесценен наш отчий дом. Как и возможность в него вернуться в преддверии Пасхи, в Новый год и вообще. Самое главное, что в родные края.
«Говорят, если тебе что-то часто снится, то надо туда приехать. Поэтому я и приехал сегодня к вам – своим близким, добрым людям. Именно с вас, ваших родителей все когда-то началось у нас с вами. Прежде всего у меня и в моей жизни. Когда-то вы совсем юному человеку поверили и отправили меня с этой земли в долгий путь», – поделился наш Президент в шкловском храме.
Оказавшись на малой Родине Александра Лукашенко около двух лет назад, мне довелось пообщаться с очень разными местными белорусами, побывать в местах, где он родился и рос, пообщаться с его учителем, с теми, кто его в жизни видел, и теми, кто не был знаком. Как и прежде там живут те, кто Президенту доверился. Многие сами вспоминали события августа 2020 года и как становилось тревожно от мысли, что мы рисковали все потерять. «Очень переживали! Думали – только бы не Тихановская! Не будет тогда нашей Беларуси!» – говорила пожилая семейная пара, которую мы случайно встретили у Трофимовой крыницы.
У тех белорусов, кто пережил 90-е, еще свежо в памяти, что перемены не всегда происходят к лучшему. Особенно если люди пытаются сломать, не зная, как строить. Со слов людей, перед глазами как ускоренный фильм пробегали годы правления Президента, и они с благодарностью понимали, как много за это время им было сделано. И теперь, когда события наводили на мысль, что теоретически этого всего могло бы не быть, оно стало особенно ценным. А вклад главы государства словно бы более заметным. «Только бы устоял», – размышляли они, глядя, как бесновался в Минске мятежный дух. По словам местных жителей, в регионах оставалось тихо, и складывалось впечатление, что тьма, пришедшая с Запада, накрыла в этот раз только любимый «прокуратором» город, немного затронув другие поменьше.
Алена Дзиодзина:
Telegram-каналы подхватывали повестку, что «осталось немного» и Беларусь уже никогда не проснется «прежней». Обстановка накачивалась эмоциональными заголовками и снимками с мест событий, которые сообщали, что таких людей теперь якобы большинство. Мирные и отчаянные, согласно медийному образу «независимых СМИ», растирали цветы под своей подошвой и устраивали демонстративные похоронные процессии по улицам Минска. Глядя на это, оставалось неясным одно: как такие маленькие гробы в их руках сумели вместить в себя столько озлобленных душ.
Александра Лукашенко пытались дискредитировать, целенаправленно создавая образ изгоя. О нем злословили, не признавали, запугивали, старались продавить, ожидая, что «Акелла» вот-вот промахнется. Санкции и попытки шатать под его ногами опоры. Ему кричали «Уходи!», а он не ушел. Даже с площадки МЗКТ, откуда его с провокацией пытались прогнать, но там же поняли, что отпустить совсем не готовы!
«И помните: я никогда вас не предавал и никогда не предам!» – пообещает Александр Лукашенко тем, кто приходил на митинг поддержать Президента. И не предал…
А в моменты сомнения, по словам моих собеседников с малой Родины Александра Лукашенко, люди просто смотрели на него, и его уверенность в тот момент становилась частью их веры в лучшее. В очередной раз Беларусь развивалась своим путем. И вопреки надеждам недругов с Запада, наш «Акелла» не промахнулся ни в чем, сколько бы ни пытались его продавить, запугать и сломать. Он никогда не даст в обиду своих людей, и белорусы об этом знают.
В него верят молодой врач и школьный учитель в расцвете лет, ему вверяет свою жизнь пенсионерка, которая понимает, почему доля перемен считалась древним китайским проклятьем. На него смотрит пожилая пара и успокаивается о судьбе своих внуков. Простая женщина понимает, кто бережет ее чувство дома. Ведь у каждого белоруса есть своя малая Родина и единая общая Беларусь.