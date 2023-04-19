«Очень переживали! Думали – только бы не Тихановская!» На малой Родине Президента рассказали о событиях 2020-го

Алена Дзиодзина, психолог:

В этом году Президент встречал праздник Пасхи на своей малой Родине. После торжественной литургии он по традиции обратился к нам: «Приходит когда-то время, когда тебя особенно тянет домой, на Родину». Ведь дом наш, и правда, особое место с особым отношением к нам. Это по юности не всегда заметно, а с опытом ощущается, насколько бесценен наш отчий дом. Как и возможность в него вернуться в преддверии Пасхи, в Новый год и вообще. Самое главное, что в родные края.

«Говорят, если тебе что-то часто снится, то надо туда приехать. Поэтому я и приехал сегодня к вам – своим близким, добрым людям. Именно с вас, ваших родителей все когда-то началось у нас с вами. Прежде всего у меня и в моей жизни. Когда-то вы совсем юному человеку поверили и отправили меня с этой земли в долгий путь», – поделился наш Президент в шкловском храме.

Оказавшись на малой Родине Александра Лукашенко около двух лет назад, мне довелось пообщаться с очень разными местными белорусами, побывать в местах, где он родился и рос, пообщаться с его учителем, с теми, кто его в жизни видел, и теми, кто не был знаком. Как и прежде там живут те, кто Президенту доверился. Многие сами вспоминали события августа 2020 года и как становилось тревожно от мысли, что мы рисковали все потерять. «Очень переживали! Думали – только бы не Тихановская! Не будет тогда нашей Беларуси!» – говорила пожилая семейная пара, которую мы случайно встретили у Трофимовой крыницы.



У тех белорусов, кто пережил 90-е, еще свежо в памяти, что перемены не всегда происходят к лучшему. Особенно если люди пытаются сломать, не зная, как строить. Со слов людей, перед глазами как ускоренный фильм пробегали годы правления Президента, и они с благодарностью понимали, как много за это время им было сделано. И теперь, когда события наводили на мысль, что теоретически этого всего могло бы не быть, оно стало особенно ценным. А вклад главы государства словно бы более заметным. «Только бы устоял», – размышляли они, глядя, как бесновался в Минске мятежный дух. По словам местных жителей, в регионах оставалось тихо, и складывалось впечатление, что тьма, пришедшая с Запада, накрыла в этот раз только любимый «прокуратором» город, немного затронув другие поменьше.