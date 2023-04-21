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«Общий враг, который на нас прёт». Что объединяет здоровые политсилы России? Спросили у политолога

21 апреля 2023 18:47
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и необходимость применения грубой силы против врагов. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и заместитель директора ИСИП РУДН, политолог Виктория Федосова.  

«Общий враг, который на нас прёт». Что объединяет здоровые политсилы России? Спросили у политолога-1

Григорий Азаренок, СТВ:  
Виктория, в Минске проходит антифашистский съезд, приехал глава Коммунистической партии Российской Федерации, до этого на съезде нашей партии «Белая Русь» был глава Политсовета партии «Единая Россия» Турчак. Скажите, у всех здоровых сил сейчас общая платформа для объединения? Может, уже не так важны идеологические моменты, а этот общий враг, который на нас прет?  

«Общий враг, который на нас прёт». Что объединяет здоровые политсилы России? Спросили у политолога-4

Виктория Федосова, заместитель директора ИСИП РУДН, политолог:  
Разумеется, все системные партии, если говорить о России, с самого начала СВО заявили свою позицию. Как более либеральные представители, например партия «Новые люди», которая в последних выборах вошла в парламент, Госдуму. Они также включились в эту программу, несмотря на то, что, казалось бы, у нас было мнение, что предприниматели не разделяют патриотические позиции. Но политический ландшафт доказывает, что это совершенно не так. Геннадий Андреевич в последнее время делает яркие заявления по поводу Украины, и его патриотическая позиция не вызывает вопросов. Еще хочу отметить, что есть объединенная комиссия, которую возглавляет Турчак. Она консолидирует все парламентские силы в вопросах поддержки наших военных на фронте. Здесь, конечно, правильно думают о тенденции консолидации – такая есть. Не только несистемная оппозиция. Как была, так и осталась. Теперь она находится за пределами границ России частично, размыта.  

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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