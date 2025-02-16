О взаимодействии Беларуси и России, рекордном товарообороте и 80-летии Великой Победы – разговор с Петром Фроловым

На неделе пришла новость, что Беларусь и Орловская область подпишут дорожную карту по микроэлектронике. Об этом сообщил наш посол в РФ по итогам визита в этот российский регион. По словам Рогожника, такие связи уже налажены с новосибирским и воронежским предприятиями, и эта сеть взаимодействия будет расти. Но у Беларуси и России сопряжение есть и по другим направлениям. Это факт. На неделе профильный министр Юрий Чеботарь назвал наших главных зарубежных инвесторов. На первом месте – Россия. На ее долю приходится около четверти иностранных вложений в белорусскую экономику. Затем идут ОАЭ и Кипр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За чем российские губернаторы летают в Беларусь, как реагировать на переговоры Путина и Трампа и что, кроме экономики, сближает наши народы – об этом и не только мы поговорили с советником-посланником посольства России в Беларуси Петром Фроловым.

Какие российские губернаторы в ближайшее время планируют посетить Минск?

Ольга Коршун, ведущая:

Начнем с экономического взаимодействия Беларуси и России. В 2025 году оно продолжается и в основном подкреплено межрегиональным сотрудничеством. Какие российские губернаторы в ближайшее время, возможно, планируют посетить Минск?

Петр Фролов, советник-посланник посольства России в Беларуси:

Все, как говорится, идет по плану. В начале года уже несколько губернаторов посетили Беларусь. В проекте мы заглядываем не слишком далеко, но где-то до апреля месяца. Я вам могу сказать, это Астраханская область, Приморский край впереди у нас, Свердловск. Достаточно еще будет мероприятий. Особенность в этих визитах заложена в том, что речь ведется о практической составляющей сотрудничества, собираются рабочие группы, ведутся практические переговоры между действующими субъектами экономических отношений. Поэтому планы у нас очень большие, очень серьезные продолжать в том же темпе и в том же духе.

Достигнет ли совместный товарооборот Беларуси и России 60 миллиардов?

Ольга Коршун:

Уже ранее главы государства говорили о том, что за прошлый год совместный товарооборот достигнет рекордных показателей. Еще официально цифры не опубликованы, но, как думаете, достигнет этих 60 миллиардов? Петр Фролов:

Я думаю, что достигнет, но сейчас говорят о том, что у нас где-то в районе 60 миллиардов. Думаю, что мы потолок этот пробьем, опять выйдем на очередной рекордный уровень. Ольга Коршун:

А что в основе этого товарооборота? Петр Фролов:

У нас очень хороший диалог в этой сфере идет на ежегодных форумах регионов. И каждый раз там закладывается та основа, которая после этого находит свое продолжение уже в практическом сотрудничестве между Республикой Беларусь и нашими регионами. Поэтому, думаю, основа лежит как раз в этом.

Какие сегодня основные угрозы сферы безопасности стоят перед Союзным государством? Есть ли какие-то новые вызовы? К чему готовиться?

Ольга Коршун:

Уже традиционными стали и вопросы обороны и сферы безопасности для Беларуси и России, так как мы ближайшие союзники. На прошлой неделе внесли в Госдуму на ратификацию договор о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией. Как вы считаете, какие сегодня основные угрозы сферы безопасности стоят перед Союзным государством? Есть ли какие-то новые вызовы? К чему готовиться? Петр Фролов:

Этот сегмент нашего сотрудничества, именно в сфере безопасности, это должен быть фокусный сегмент наших двусторонних отношений. И я думаю, что вот это соглашение является одним из важнейших элементов. Это ответ на вызовы сегодняшнего дня, вызовы той реальности, в которой мы существуем. Поэтому, конечно, мы считаем этот документ очень важным и системообразующим.

«А здесь я убежден, что разговор был очень серьезным и очень непростым».

Ольга Коршун:

На неделе состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Как вы считаете, это может быть расценено как шаг к деэскалации, как шаг к приостановке конфликта? Петр Фролов:

Давайте подождем немножко. Мне очень тяжело говорить о том, что подразумевается под этим. И именно, кстати, по той причине, что ситуация в сфере безопасности (не только в регионе, но и в мире) была доведена или деградирована до такого состояния, что сейчас уже все люди рассматривают, что кто-то кому-то подмигнул уже с большим счастьем, что какой-то контакт состоялся. А здесь я убежден, что разговор был очень серьезным и очень непростым. Поэтому давайте все-таки подождем немножко. Посмотрим за развитием событий.

Какая сейчас идет подготовка к 80-летию Великой Победы?