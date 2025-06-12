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Новости по тегу #Петр Фролов

Важная дата для Союзного государства – 12 июня отмечается День России
12 июня 2025 06:16

Важная дата для Союзного государства – 12 июня отмечается День России

У стелы «Минск – город-герой» прозвучал залп в честь подвига советского народа в Великой Отечественной
02 апреля 2025 17:19

У стелы «Минск – город-герой» прозвучал залп в честь подвига советского народа в Великой Отечественной

О взаимодействии Беларуси и России, рекордном товарообороте и 80-летии Великой Победы – разговор с Петром Фроловым
16 февраля 2025 16:58

О взаимодействии Беларуси и России, рекордном товарообороте и 80-летии Великой Победы – разговор с Петром Фроловым

«Донбасс сегодня в нашем сердце». Белорусам показали материалы о жизни в зоне конфликта
24 февраля 2024 16:57

«Донбасс сегодня в нашем сердце». Белорусам показали материалы о жизни в зоне конфликта

Есть даже кресло из космического корабля. Что ещё можно увидеть на родине лётчика-космонавта Петра Климука?
12 апреля 2021 20:05

Есть даже кресло из космического корабля. Что ещё можно увидеть на родине лётчика-космонавта Петра Климука?