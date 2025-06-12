Новости по тегу #Петр Фролов

Как подчеркивает наш Президент, формат Союзного государства – уникальный для международных отношений. Он является локомотивом интеграции на территории всех бывших советских стран.
Символично, что холостой единовременный залп из артиллерийских орудий прозвучал именно в День единения народов Беларуси и России.
Интервью с советником-посланником посольства России в Беларуси Петром Фроловым.
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