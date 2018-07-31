О ходе уборочной кампании доложил Президенту губернатор Минской области

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Минск все-таки – это показательный регион: он находится в разных климатических условиях. С одной стороны, юг уже, наверное, половину убрал, север еще, может, только приступил к уборке – там уже процентов 15-20. Разные климатические условия дают средние впечатления по стране вообще. Как у человека, близкого к земле, у тебя есть определенное чувство по ситуации со сбором зерновых в этом году. Что мы будем иметь? Понятно, что зерновые хлеба не будут так урожайны, как в прошлом, особенно на юге. Кстати, на востоке и севере, наверное, и в Минской области, как раз ситуация иная: где дожди шли, там очень хорошие поля, хороший урожай.

Я посмотрел, это время просто отличное, целая стена. Особенно в Витебской области, в восточных регионах очень хорошие урожайные поля. Думаю, нам надо надеяться в этом году – все-таки кукурузный год – на то, что мы миллион тонн кукурузы, а, может быть, и больше соберем и тем самым восполним недобор по хлебам. Какое впечатление у тебя здесь?