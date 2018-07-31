О ходе уборочной кампании доложил Президенту губернатор Минской области

Новости Беларуси. Социально-экономическое развитие Минской области 31 июля было в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Коровы боюсь, а своего стального коня не боюсь». Кто и как убирает хлеб – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Социально-экономическое развитие Минской области 31 июля было в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Коровы боюсь, а своего стального коня не боюсь». Кто и как убирает хлеб – репортаж СТВ
Александр Лукашенко принял с докладом губернатора столичного региона Анатолия Исаченко. В ходе встречи поднимались существующие проблемные вопросы области, а также развитие мясомолочного комплекса, дорожного строительства и ход уборочной кампании.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Минск все-таки – это показательный регион: он находится в разных климатических условиях. С одной стороны, юг уже, наверное, половину убрал, север еще, может, только приступил к уборке – там уже процентов 15-20. Разные климатические условия дают средние впечатления по стране вообще. Как у человека, близкого к земле, у тебя есть определенное чувство по ситуации со сбором зерновых в этом году. Что мы будем иметь? Понятно, что зерновые хлеба не будут так урожайны, как в прошлом, особенно на юге. Кстати, на востоке и севере, наверное, и в Минской области, как раз ситуация иная: где дожди шли, там очень хорошие поля, хороший урожай.
Я посмотрел, это время просто отличное, целая стена. Особенно в Витебской области, в восточных регионах очень хорошие урожайные поля. Думаю, нам надо надеяться в этом году – все-таки кукурузный год – на то, что мы миллион тонн кукурузы, а, может быть, и больше соберем и тем самым восполним недобор по хлебам. Какое впечатление у тебя здесь?
Анатолий Исаченко, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Мы вышли -- больше 5% убираем, 5,3%. Я думаю, сегодня-завтра мы дойдем до 6%. Убрано 37% площадей. Вы правильно отметили, южные наши регионы, конечно, раньше начали и там уже Любань, Старые Дороги, Солигорск, та сторона за 50%. Планируем к концу недели уже подойти к финишу.
Во время встречи отдельно обсуждалось развитие Борисовского и Молодечненского районов. Шла речь и об оснащении предприятий необходимой техникой, укреплении их материально-технической базы.