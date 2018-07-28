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Минск готовится к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы

28 июля 2018 12:57
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Новости Беларуси. В этих интеграционных структурах насчитывается 47 стран. Международный форум белорусская столица примет в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск готовится к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы-1

Подготовку 28 июля обсудили в Совете Республики на встрече Михаила Мясникович с маршалом сената Польши Станиславом Карчевским. У этой страны хороший опыт в сфере регионального развития, который будет полезен и Беларуси. Во время переговоров стороны обсудили ряд других вопросов. Спикеры, в частности, подтвердили намерение продолжать межпарламентский диалог.

Минск готовится к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы-4

У Минска и Варшавы неплохая договорная база, более десяти документов сейчас проходят внутренние согласования. В приоритете – безопасность, образование и торговля. Товарооборот между странами только за 2017 год вырос на 20 %.

Михаил Мясникович выразил уверенность, что заседание межправительственной комиссии двух стран, которое планируется провести осенью, придаст новый импульс развитию взаимоотношений.

# Беларусь-Польша # Михаил Мясникович # Станислав Карчевский # Фотофакт

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