Минск готовится к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы

Новости Беларуси. В этих интеграционных структурах насчитывается 47 стран. Международный форум белорусская столица примет в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовку 28 июля обсудили в Совете Республики на встрече Михаила Мясникович с маршалом сената Польши Станиславом Карчевским. У этой страны хороший опыт в сфере регионального развития, который будет полезен и Беларуси. Во время переговоров стороны обсудили ряд других вопросов. Спикеры, в частности, подтвердили намерение продолжать межпарламентский диалог.