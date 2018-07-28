Минск готовится к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы

Новости Беларуси. В этих интеграционных структурах насчитывается 47 стран. Международный форум белорусская столица примет в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В этих интеграционных структурах насчитывается 47 стран. Международный форум белорусская столица примет в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подготовку 28 июля обсудили в Совете Республики на встрече Михаила Мясникович с маршалом сената Польши Станиславом Карчевским. У этой страны хороший опыт в сфере регионального развития, который будет полезен и Беларуси. Во время переговоров стороны обсудили ряд других вопросов. Спикеры, в частности, подтвердили намерение продолжать межпарламентский диалог.
У Минска и Варшавы неплохая договорная база, более десяти документов сейчас проходят внутренние согласования. В приоритете – безопасность, образование и торговля. Товарооборот между странами только за 2017 год вырос на 20 %.
Михаил Мясникович выразил уверенность, что заседание межправительственной комиссии двух стран, которое планируется провести осенью, придаст новый импульс развитию взаимоотношений.