«Коровы боюсь, а своего стального коня не боюсь». Кто и как убирает хлеб – репортаж СТВ
Новости Беларуси. 2 миллиона тонн зерна в закромах. В Беларуси убран каждый третий гектар зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В лидерах страды хлеборобы Брестской области, они вплотную приблизились к отметке в 70% от запланированных к уборке площадей. За ними идут хлеборобы Гродненского и Минского регионов.
Юго-восток страны, Хойникский район. В 2017 году в это время здесь уже отчитались о завершении уборки зерновых на 100%, в этом сезоне пока перешагнули рубеж в 60. Экипаж Николая Кравца один из лидеров в хозяйстве, но заветная «тысяча» никак не даётся.
Николай Кравец, механизатор КСУП «Судково»:
Я и вон тот комбайн. У меня – 641, а у него – 768. В этот год мы как-то опоздали. В прошлом году мы как-то быстрее по тысяче набрали.
Главный агроном хозяйства Сергей Мастобай не без досады объясняет невысокую урожайность. 17 центнеров с гектара в последний раз здесь получали в непростом 2006, и вот теперь в 2018.
Сергей Мастобай, главный агроном КСУП «Судково»:
Были хорошие виды на урожай с весны. И химпрополку сделали, и подкормки две штуки. Но есть небесная канцелярия. В то время, когда должна было быть тепло и влажно, было холодно и без дождей.
40 дней майско-июньской засухи перечеркнули виды на богатый урожай. А коррективы в темпы уборочной внесли затяжные дожди. Последний простой продлился больше недели. Тем с большим желанием люди трудятся в поле.
Елена Волкова, механизатор КСУП «Судково»:
Я знаю, что это моё. Люблю работу свою, люблю свой трактор, свои агрегаты. Коровы боюсь, а вот своего стального коня не боюсь.
Елена Волкова через пару недель отметит свой трудовой юбилей – четверть века за рулём трактора. Говорит, это её судьба, доставшаяся от родителей и теперь бережно переданная сыну. 20-летний Павел третий год трудится плечом к плечу с мамой.
Павел Волков, механизатор КСУП «Судково»:
Я с детства с ней. На тракторе. Мне говорят: «Иди учись дальше», а я не хочу. Мне нравится техника. Каждый день в поле с 6 до 20. Хлеб своим трудом зарабатываем.
Вместе с аграриями хлеб насущный убирают в эти дни и военные. Помощь хлеборобам понадобилась в Минской области. Богатый урожай. Убрать с полей в оптимальные сроки помогают армейцы.
«Мы с радостью оказываем помощь»: белорусские военные помогают аграриям убрать урожай
Ежедневно личный состав сводного взвода в столичном регионе перевозит около тысячи тонн зерна. В доставке урожая заняты десятки бойцов. В помощь – и военная техника.
Военнослужащие на белорусских полях трудятся уже неделю.Выходных у солдат не бывает. За день военным водителям доводится исколесить не один десяток километров.
Александр Добриян, СТВ:
Аграрии Хойникского райна традиционно начинают убирать урожай одними из первых в стране. Так было и в 2019 году. Но в дело вмешалась природа. Затяжные дожди притормозили темпы уборочной на всём юго-востоке страны. Хлеборобы Гомельской области почти в два раза уступают лидерам – коллегам из Брестской области. В целом же по стране темпы уборочной гораздо выше прошлогодних. Уже намолочено 2 миллиона тонн зерна, а это почти в 4 раза больше прошлогодних показателей.