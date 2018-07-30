«Коровы боюсь, а своего стального коня не боюсь». Кто и как убирает хлеб – репортаж СТВ

Новости Беларуси. 2 миллиона тонн зерна в закромах. В Беларуси убран каждый третий гектар зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах страды хлеборобы Брестской области, они вплотную приблизились к отметке в 70% от запланированных к уборке площадей. За ними идут хлеборобы Гродненского и Минского регионов.

Юго-восток страны, Хойникский район. В 2017 году в это время здесь уже отчитались о завершении уборки зерновых на 100%, в этом сезоне пока перешагнули рубеж в 60. Экипаж Николая Кравца один из лидеров в хозяйстве, но заветная «тысяча» никак не даётся.

Николай Кравец, механизатор КСУП «Судково»:

Я и вон тот комбайн. У меня – 641, а у него – 768. В этот год мы как-то опоздали. В прошлом году мы как-то быстрее по тысяче набрали.

Главный агроном хозяйства Сергей Мастобай не без досады объясняет невысокую урожайность. 17 центнеров с гектара в последний раз здесь получали в непростом 2006, и вот теперь в 2018.

Сергей Мастобай, главный агроном КСУП «Судково»:

Были хорошие виды на урожай с весны. И химпрополку сделали, и подкормки две штуки. Но есть небесная канцелярия. В то время, когда должна было быть тепло и влажно, было холодно и без дождей.

40 дней майско-июньской засухи перечеркнули виды на богатый урожай. А коррективы в темпы уборочной внесли затяжные дожди. Последний простой продлился больше недели. Тем с большим желанием люди трудятся в поле.

Елена Волкова, механизатор КСУП «Судково»:

Я знаю, что это моё. Люблю работу свою, люблю свой трактор, свои агрегаты. Коровы боюсь, а вот своего стального коня не боюсь. Елена Волкова через пару недель отметит свой трудовой юбилей – четверть века за рулём трактора. Говорит, это её судьба, доставшаяся от родителей и теперь бережно переданная сыну. 20-летний Павел третий год трудится плечом к плечу с мамой.

Павел Волков, механизатор КСУП «Судково»:

Я с детства с ней. На тракторе. Мне говорят: «Иди учись дальше», а я не хочу. Мне нравится техника. Каждый день в поле с 6 до 20. Хлеб своим трудом зарабатываем.

Вместе с аграриями хлеб насущный убирают в эти дни и военные. Помощь хлеборобам понадобилась в Минской области. Богатый урожай. Убрать с полей в оптимальные сроки помогают армейцы. «Мы с радостью оказываем помощь»: белорусские военные помогают аграриям убрать урожай

Ежедневно личный состав сводного взвода в столичном регионе перевозит около тысячи тонн зерна. В доставке урожая заняты десятки бойцов. В помощь – и военная техника. Военнослужащие на белорусских полях трудятся уже неделю.Выходных у солдат не бывает. За день военным водителям доводится исколесить не один десяток километров.