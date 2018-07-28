28 июля 38 человек дозвонились на прямую линию к губернатору Анатолию Исаченко

Новости Беларуси. Вопросы ЖКХ по-прежнему возглавляют рейтинг обращений на прямые телефонные линии, хотя количество звонков снизилось в несколько раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционный субботний интерактив 28 июля провели по всей Беларуси. Так, на вопросы жителей Минской области отвечал губернатор Анатолий Исаченко. Сегодня ему дозвонились 38 человек. Все обращения были взяты на личный контроль главы региона. А по некоторым Анатолий Исаченко дал поручение немедленно изучить проблемы.