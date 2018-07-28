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Телефонный разговор Александра Лукашенко и Никола Пашиняна: что обсуждали политики

28 июля 2018 12:22
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Новости Беларуси. 28 июля по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Президента Александра Лукашенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Никола Пашиняна: что обсуждали политики-1

Стороны обсудили развитие отношений в торгово-экономической сфере, с удовлетворением отметив рост товарооборота. В то же время политики сошлись во мнении, что в сотрудничестве между странами существует большой незадействованный потенциал, и договорились приложить все усилия для его реализации.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Никола Пашиняна: что обсуждали политики-4

Глава белорусского государства и премьер Армении также обменялись мнениями по развитию Евразийского экономического союза, в том числе обсудили итоги прошедшего накануне в Санкт-Петербурге заседания глав правительств стран объединения (подробнее здесь). Александр Лукашенко и Никол Пашинян также остановились на обсуждаемой в СМИ ситуации вокруг предъявления армянской стороной обвинений в адрес генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

# Беларусь-Армения # Александр Лукашенко # Никол Пашинян # Фотофакт

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