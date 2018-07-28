Телефонный разговор Александра Лукашенко и Никола Пашиняна: что обсуждали политики

Новости Беларуси. 28 июля по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Президента Александра Лукашенко и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили развитие отношений в торгово-экономической сфере, с удовлетворением отметив рост товарооборота. В то же время политики сошлись во мнении, что в сотрудничестве между странами существует большой незадействованный потенциал, и договорились приложить все усилия для его реализации.