О чём в Душанбе говорили министры иностранных дел стран СНГ? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 сентября Душанбе станет площадкой для переговоров на высшем уровне – здесь пройдет саммит глав государств СНГ.

Встреча лидеров стран СНГ состоится 28 сентября в Душанбе: темы повестки Ну а 27 числа лидерам почву для дискуссии подготовили министры иностранных дел. Так какие же проблемы нам предстоит решать сообща? Из Душанбе передает корреспондент Евгений Горин.

Евгений Горин, СТВ:

Для жизни и развития СНГ ежегодный саммит Содружества – ключевое событие. Участники самой первой постсоветской интеграции собираются, чтобы подвести итоги за год и определить задачи на перспективу. Сегодня в повестке заседания около 20 вопросов. Но прежде, чем главы государств сядут за стол переговоров, собирается Совет министров иностранных дел СНГ.

Так называемый «силовой» блок повестки – это вопросы безопасности СНГ – содержит шесть документов. Они должны придать новый импульс сотрудничеству в борьбе с преступностью. Этому посвящена Межгосударственная программа совместных мер до 2023 года. В ней и борьба с распространением наркотиков, и противодействие торговле людьми и незаконной миграции. Кроме того, есть уже ставший традиционным в цифровом мире комплекс мер по преступлениям в сфере информационных технологий. Ну и усилия на снижения конфронтации в мире. Владимир Макей: «Мы видим даже сейчас, на фоне работы 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, что там доминирует конфронтационная риторика»

В 2018 году СМИД рассматривает План приоритетных мероприятий в гуманитарном сотрудничестве на 2019 и 2020 годы. Среди 9 разделов документа – два форума творческой и научной интеллигенции, Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества», премии «Звезды Содружества», а также «Содружество дебютов». Плюс целая россыпь мероприятий и акций в областях культуры, образования, науки, спорта и массовых коммуникаций.

У стран СНГ много точек соприкосновения, а подобные акции укрепляют их и помогают лучше понимать друг друга в экономике и политике. Параллельно Беларусь и Душанбе усиливают двусторонние контакты.

Олег Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан:

Беларусь и Таджикистан – это не просто участники одного интеграционного объединения, не просто партнеры. Это действительно стратегические партнеры, как сейчас Эмомали Шарипович говорит – стратегические братья. В области политики было поручено разработать всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве. Это новый элемент для Беларуси. В принципе, проект такой мы подготовили. Я думаю, до конца года он будет согласован сторонами.

Сборка белорусских тракторов в Таджикистане и таджикские деревья в Беларуси: завершился рабочий визит Александра Лукашенко В мае Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон открыли тракторный завод в городе Гиссар (подробнее здесь). Недавно появился второй цех, и производство увеличило мощности вдвое. Здесь будут делать прицепы и 10 видов техники – хороший потенциал для продаж в другие страны Центральной Азии.

Дмитрий Давыдовский, ведущий инженер-технолог ОАО «МТЗ»:

Здесь собиралась одна модель – это трактор «Беларус-82». Сейчас сюда приехали еще две модели тракторов: это «Беларус-80Х» (специализированный трактор для возделывания хлопка) и «Беларус-512». Мощность каждой линии составляет от 900 до 1200 тракторов в год.

Олег Иванов:

Мы планируем подписать первый контракт с афганцами о поставке в Афганистан собранных здесь тракторов в так называемом тропическом исполнении. В Беларуси их не производили уже лет, наверное, 15. Афганцы попросили для их рынка возобновить выпуск этих моделей. Неделю тому назад первые тракторокомплекты поступили, линии готовы. В присутствии президентов, я надеюсь, с конвейера сойдут первые тракторы, которые по этому подписанному контракту своим ходом отправятся в Афганистан.

Заключено несколько контрактов на поставку белорусской техники. Речь идет о троллейбусах с возможностью автономного хода. Кроме того, прорабатываются возможные формы сотрудничества в фармацевтике. О большой экономике, но уже в рамках Содружества, шла речь и на Совете министров иностранных дел СНГ.