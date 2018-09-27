О чём в Душанбе говорили министры иностранных дел стран СНГ? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 сентября Душанбе станет площадкой для переговоров на высшем уровне – здесь пройдет саммит глав государств СНГ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в Таджикистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 28 сентября Душанбе станет площадкой для переговоров на высшем уровне – здесь пройдет саммит глав государств СНГ.
Встреча лидеров стран СНГ состоится 28 сентября в Душанбе: темы повестки
Ну а 27 числа лидерам почву для дискуссии подготовили министры иностранных дел. Так какие же проблемы нам предстоит решать сообща? Из Душанбе передает корреспондент Евгений Горин.
Евгений Горин, СТВ:
Для жизни и развития СНГ ежегодный саммит Содружества – ключевое событие. Участники самой первой постсоветской интеграции собираются, чтобы подвести итоги за год и определить задачи на перспективу. Сегодня в повестке заседания около 20 вопросов. Но прежде, чем главы государств сядут за стол переговоров, собирается Совет министров иностранных дел СНГ.
Так называемый «силовой» блок повестки – это вопросы безопасности СНГ – содержит шесть документов. Они должны придать новый импульс сотрудничеству в борьбе с преступностью. Этому посвящена Межгосударственная программа совместных мер до 2023 года. В ней и борьба с распространением наркотиков, и противодействие торговле людьми и незаконной миграции. Кроме того, есть уже ставший традиционным в цифровом мире комплекс мер по преступлениям в сфере информационных технологий. Ну и усилия на снижения конфронтации в мире.
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В 2018 году СМИД рассматривает План приоритетных мероприятий в гуманитарном сотрудничестве на 2019 и 2020 годы. Среди 9 разделов документа – два форума творческой и научной интеллигенции, Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества», премии «Звезды Содружества», а также «Содружество дебютов». Плюс целая россыпь мероприятий и акций в областях культуры, образования, науки, спорта и массовых коммуникаций.
У стран СНГ много точек соприкосновения, а подобные акции укрепляют их и помогают лучше понимать друг друга в экономике и политике. Параллельно Беларусь и Душанбе усиливают двусторонние контакты.
Олег Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан:
Беларусь и Таджикистан – это не просто участники одного интеграционного объединения, не просто партнеры. Это действительно стратегические партнеры, как сейчас Эмомали Шарипович говорит – стратегические братья. В области политики было поручено разработать всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве. Это новый элемент для Беларуси. В принципе, проект такой мы подготовили. Я думаю, до конца года он будет согласован сторонами.
Сборка белорусских тракторов в Таджикистане и таджикские деревья в Беларуси: завершился рабочий визит Александра Лукашенко
В мае Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон открыли тракторный завод в городе Гиссар (подробнее здесь). Недавно появился второй цех, и производство увеличило мощности вдвое. Здесь будут делать прицепы и 10 видов техники – хороший потенциал для продаж в другие страны Центральной Азии.
Дмитрий Давыдовский, ведущий инженер-технолог ОАО «МТЗ»:
Здесь собиралась одна модель – это трактор «Беларус-82». Сейчас сюда приехали еще две модели тракторов: это «Беларус-80Х» (специализированный трактор для возделывания хлопка) и «Беларус-512». Мощность каждой линии составляет от 900 до 1200 тракторов в год.
Олег Иванов:
Мы планируем подписать первый контракт с афганцами о поставке в Афганистан собранных здесь тракторов в так называемом тропическом исполнении. В Беларуси их не производили уже лет, наверное, 15. Афганцы попросили для их рынка возобновить выпуск этих моделей. Неделю тому назад первые тракторокомплекты поступили, линии готовы. В присутствии президентов, я надеюсь, с конвейера сойдут первые тракторы, которые по этому подписанному контракту своим ходом отправятся в Афганистан.
Заключено несколько контрактов на поставку белорусской техники. Речь идет о троллейбусах с возможностью автономного хода. Кроме того, прорабатываются возможные формы сотрудничества в фармацевтике. О большой экономике, но уже в рамках Содружества, шла речь и на Совете министров иностранных дел СНГ.
Владимир Макей:
Из ключевых, остающихся на сегодня в повестке дня тем – работа над актуализацией концепции дальнейшего развития СНГ. На наш взгляд, это основополагающий документ. Начато реформирование организации. Поэтому предлагается консолидировать усилия по наполнению концепции таким содержанием, которое действительно придаст серьезный дополнительный импульс интеграционным процессам и экономическому сотрудничеству в рамках Содружества. Здесь, как белорусской стороной уже не раз отмечалось, безусловным приоритетом Беларуси в дальнейшем развитии интеграции остается экономика – при понимании важности сотрудничества и по другим направлениям.