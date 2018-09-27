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Встреча лидеров стран СНГ состоится 28 сентября в Душанбе: темы повестки

27 сентября 2018 11:00
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Новости Беларуси. Душанбе готовится принять саммит глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Почву для дискуссии президентов Содружества подготовят руководители внешнеполитических ведомств. 27 сентября за столом переговоров встречаются министры иностранных дел. В центре внимания наиболее актуальные вопросы из международной повестки, а также варианты гуманитарного сотрудничества на ближайшие два года.

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Таджикистан

Встреча лидеров стран СНГ состоится 28 сентября в Душанбе: темы повестки-1

Встреча же на высшем уровне состоится в Душанбе в 28 сентября. Лидеры стран Содружества обсудят более 20 вопросов. Среди них совместное противодействие современным вызовам и угрозам, в том числе говорить будут о кибербезопасности. Планируется рассмотреть и ряд кадровых вопросов.

Таджикистан готовится принять заседание Совета глав государств-участников СНГ

Встреча лидеров стран СНГ состоится 28 сентября в Душанбе: темы повестки-4

Олег Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан:
Из наиболее принципиального то, что рассматривать будут завтра главы государств, это, конечно, вопросы безопасности. Заседание проводится в Таджикистане, стране, которая больше всех других непосредственно сталкивается с угрозой и международного терроризма, и религиозного экстремизма. Потому что граница с Афганистаном, протяженность 1400 километров, – одна из немногих границ СНГ, которая технически не оборудована.

Традиционно, будут рассматриваться вопросы экономики, вопросы гуманитарного сотрудничества. Таджикистан отстоял право представлять один из своих городов на культурную столицу СНГ. Более 20 вопросов президенты будут обсуждать.

Встреча лидеров стран СНГ состоится 28 сентября в Душанбе: темы повестки-7

Кроме участия в саммите, у Александра Лукашенко запланированы также встречи с зарубежными лидерами. Глава государства проверит и ход сотрудничества с Таджикистаном. Уже сейчас разработан проект договора о стратегическом партнёрстве. До конца 2018 года стороны планируют его согласовать.

Встреча лидеров стран СНГ состоится 28 сентября в Душанбе: темы повестки-10

Один из самых важных экономических проектов – центр по сбору сельхозтехники в Гиссаре. Совсем недавно два президента открыли первую очередь. Сейчас уже готова вторая, а также шоу-рум, в котором будет представлена вся продукция машиностроения, которую мы можем предложить партнёрам: от шин до энергонасыщенных тракторов.

В ближайшее время планируется подписать и первый контракт с партнёрами из Афганистана на поставку собранных в Таджикистане белорусских тракторов «в тропическом исполнении».

# Беларусь-Таджикистан # СНГ # Олег Иванов # Фотофакт

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