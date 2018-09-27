Встреча лидеров стран СНГ состоится 28 сентября в Душанбе: темы повестки

Новости Беларуси. Душанбе готовится принять саммит глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Почву для дискуссии президентов Содружества подготовят руководители внешнеполитических ведомств. 27 сентября за столом переговоров встречаются министры иностранных дел. В центре внимания наиболее актуальные вопросы из международной повестки, а также варианты гуманитарного сотрудничества на ближайшие два года. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Таджикистан

Встреча же на высшем уровне состоится в Душанбе в 28 сентября. Лидеры стран Содружества обсудят более 20 вопросов. Среди них – совместное противодействие современным вызовам и угрозам, в том числе говорить будут о кибербезопасности. Планируется рассмотреть и ряд кадровых вопросов. Таджикистан готовится принять заседание Совета глав государств-участников СНГ

Олег Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан:

Из наиболее принципиального то, что рассматривать будут завтра главы государств, это, конечно, вопросы безопасности. Заседание проводится в Таджикистане, стране, которая больше всех других непосредственно сталкивается с угрозой и международного терроризма, и религиозного экстремизма. Потому что граница с Афганистаном, протяженность 1400 километров, – одна из немногих границ СНГ, которая технически не оборудована. Традиционно, будут рассматриваться вопросы экономики, вопросы гуманитарного сотрудничества. Таджикистан отстоял право представлять один из своих городов на культурную столицу СНГ. Более 20 вопросов президенты будут обсуждать.

Кроме участия в саммите, у Александра Лукашенко запланированы также встречи с зарубежными лидерами. Глава государства проверит и ход сотрудничества с Таджикистаном. Уже сейчас разработан проект договора о стратегическом партнёрстве. До конца 2018 года стороны планируют его согласовать.