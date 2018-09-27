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Руководители внешнеполитических ведомств на встрече в Душанбе обсудили вопросы безопасности

27 сентября 2018 13:46
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Новости Беларуси. Душанбе готовится принять саммит глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Руководители внешнеполитических ведомств на встрече в Душанбе обсудили вопросы безопасности-1

27 сентября за столом переговоров встречаются министры иностранных дел. В центре внимания наиболее актуальные вопросы  международной повестки, а также варианты гуманитарного сотрудничества на ближайшие два года.

Руководители внешнеполитических ведомств на встрече в Душанбе обсудили вопросы безопасности-4

Министр иностранных дел нашей страны на заседании сделал акцент на экономическом сотрудничестве и устойчивом развитии. А также отметил, что фактически все поставленные задачи по адаптации Содружества к современным реалиям выполнены. Обсудили на заседании и вопросы безопасности. 

Руководители внешнеполитических ведомств на встрече в Душанбе обсудили вопросы безопасности-7

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы видим даже сейчас, на фоне работы 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, что там доминирует конфронтационная риторика. И это проблемы, от которых не уйти. Не только на юге пространства СНГ, но и на западных границах происходит накапливание военного потенциала. Некоторые страны, которые граничат непосредственно с Беларусью, предлагают даже огромные деньги за то, чтобы их заокеанские союзники размещали свои военные базы. Конечно же, мы все это должны учитывать в нашей политике и принимать меры адекватного реагирования.

# СНГ # Владимир Макей # Фотофакт

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