Президенты Беларуси и Таджикистана официально открыли сборочное производство сельхозтехники в Гиссаре

Новости Беларуси. В Гиссаре еще в конце 2017 года наладили выпуск наших тракторов, навесного и прицепного оборудования. 16 же мая состоялась торжественная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брестской и Гомельской областях появятся сады имени Эмомали Рахмона по поручению Президента Беларуси Главы государств приняли участие в открытии памятного знака на территории предприятия, ознакомились с производством, обсудили перспективы его развития, пообщались с работниками.

Белорусская сельхозтехника востребована в Таджикистане. Здесь ее парк достаточно изношен – только тракторов не хватает порядка 10 тысяч единиц. Поэтому сборочное производство придется как нельзя кстати. Уже ведутся переговоры, чтобы собранная в Таджикистане белорусская техника поставлялась и на рынки третьих стран, в частности в Афганистан. Более того, реализуется проект по созданию центра подготовки специалистов, которые смогут обслуживать и работать на новой технике. К образовательным программам планируют привлечь преподавателей БНТУ.

Александр Казакевич, заместитель маркетинг-директора МТЗ:

Планируется расширить модельный ряд тракторов, которые здесь собираются на сегодняшний день. Основная гамма – это тракторы 80 лошадиных сил. Мы планируем их дополнить более мощными тракторами 100-130 лошадиных сил, а так же освоить сборку и производство тракторов для уборки хлопка. Кроме того, в наших совместных планах (это согласовано и с Министерством промышленности Таджикистана, и в рамках наших общих концепций развития) освоение ряда узлов, деталей и производство их в Таджикистане как элемент нашей программы локализации совместной.

Напоминаем, 15 мая лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах. По итогам подписан пакет документов, в том числе дорожная карта сотрудничества до 2020 года. Стороны детально обсудили торгово-экономические отношения, договорились выйти на уровень стратегического партнерства, а акцент делать на кооперации в промышленности и сельском хозяйстве.