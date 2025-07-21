Новый раунд переговоров России и Украины может состояться в Стамбуле уже в конце этой недели

Близок новый раунд переговоров России и Украины. Они могут состояться уже в конце этой недели. Точную дату еще предстоит согласовать.

Напомним, за две предыдущие встречи в Стамбуле достичь перемирия сторонам не удалось. Однако по их итогам состоялись масштабные обмены пленными и телами погибших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.