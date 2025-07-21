Новый раунд переговоров России и Украины может состояться в Стамбуле уже в конце этой недели

Близок новый раунд переговоров России и Украины. Они могут состояться уже в конце этой недели. Точную дату еще предстоит согласовать.
Напомним, за две предыдущие встречи в Стамбуле достичь перемирия сторонам не удалось. Однако по их итогам состоялись масштабные обмены пленными и телами погибших, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявили в Кремле, состав российской делегации во время третьего раунда меняться не будет, как и сама переговорная площадка. Турция неоднократно сигнализировала о своей готовности вновь принять дипломатов. В Москве также отметили, что еще предстоит большая работа над проектами меморандумов, которые стороны передали друг другу перед вторым раундом переговоров в Стамбуле в начале июня.
Прокомментировали в Кремле и сообщения СМИ о потенциальных переговорах лидеров России, Китая и США. Ранее зарубежная пресса предположила, что главы государств могут встретиться 3 сентября в Пекине на мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, куда приглашен и Президент Беларуси. Так, в Кремле не исключили, что вопрос о целесообразности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа может быть поднят, если глава Белого дома все-таки примет решение появиться на параде.