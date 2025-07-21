Федорищев: мы внимательно будем относиться к возможностям для прямого сотрудничества

Беларусь расширяет свое присутствие в тех странах, где нас хотят видеть. Вопрос укрепления связей с регионами России открыл рабочую неделю главы государства. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Самарской области. Вячеслав Федорищев неоднократно посещал Беларусь, нынешний визит нацелен на заключение конкретных контрактов и проработку предварительных договоренностей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко озвучил основные задачи в контексте двустороннего сотрудничества. Во-первых, увеличить не сырьевой экспорт. Во-вторых, нарастить промышленную кооперацию, в том числе через создание совместных предприятий. Президент подчеркнул крайнюю заинтересованность в сотрудничестве именно с Самарской областью – данный регион является крупнейшим центром машиностроения России, включая производство ракетно-космической и авиационной техники.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, сотрудничество Беларуси и Самарской области – взаимовыгодное. У нас сохранены компетенции и производства, потребность в продукции которых сегодня испытывают во многих странах, Россия не исключение. Речь, в частности, о станкостроении. Кроме того, подчеркнул глава государства, новые возможности для взаимодействия не отменяют работы по традиционным направлениям.

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области (Россия):

Хочется сказать о том, что уже мы точно знаем, что успели на себе попробовать и оттестировать эту технику, которую производят в Беларуси. Очень много машин работает сейчас в сельхозполях, очень много машин обслуживает коммунальное хозяйство Российской Федерации, в частности в Самаре. И вы знаете, у меня очень большая задача обновления и модернизации в Самарской области. Она капитальная, только лифтов нам нужно заменить шесть тысяч. Порядка 4 миллиардов рублей мы предусмотрели на коммунальную технику на ближайшие несколько лет. И, конечно же, сегодня, посещая заводы, в первую очередь внимательно будем относиться к возможностям здесь для прямого сотрудничества.

Сегодня в Самарской области нет сборочных производств белорусских предприятий, поставка техники осуществляется через дилерские сети. Однако руководство российского региона заинтересовано в расширении присутствия наших производителей, а также размещении промышленных площадок.