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Лукашенко: Беларуси интересен опыт Самарской области в ракетостроении и самолётостроении

21 июля 2025 10:40
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Беларусь расширяет свое присутствие в тех странах, где нас хотят видеть. Вопрос укрепления связей с регионами России открыл рабочую неделю главы государства. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Самарской области. Вячеслав Федорищев неоднократно посещал Беларусь, нынешний визит нацелен на заключение конкретных контрактов и проработку предварительных договоренностей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларуси интересен опыт Самарской области в ракетостроении и самолётостроении-2

Александр Лукашенко озвучил основные задачи в контексте двустороннего сотрудничества. Во-первых, увеличить не сырьевой экспорт. Во-вторых, нарастить промышленную кооперацию, в том числе через создание совместных предприятий. Президент подчеркнул крайнюю заинтересованность в сотрудничестве именно с Самарской областью – данный регион является крупнейшим центром машиностроения России, включая производство ракетно-космической и авиационной техники. 

Мы расширяем свое присутствие там, где нас хотят видеть! Лукашенко встретился с губернатором Самарской области.

Лукашенко: Беларуси интересен опыт Самарской области в ракетостроении и самолётостроении-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самарская область для нас, извините за нескромность, очень подходит. Очень. Потому что высочайшее развитие. Мы также стремимся получать побольше инновационного продукта. Космос есть космос. Мы в пристежку работаем с Российской Федерацией по созданию искусственных спутников, чипов и прочее. То, что мы переживали, останемся без них. У нас предприятия эти сохранены. В то же время, для нас интересен ваш опыт по ракетостроению и самолетостроению. Благодаря Президенту России мы здесь серьезно продвинулись по авиастроению. Самолет «Освей», который мы создадим обязательно, мы выполним свои обязательства. Вы знаете, что у нас мощная ремонтная база по самолетостроению, вертолетостроению, по бронетехнике, очень серьезная база, мы ее развиваем до уровня производства. 

Как подчеркнул Александр Лукашенко, сотрудничество Беларуси и Самарской области – взаимовыгодное. У нас сохранены компетенции и производства, потребность в продукции которых сегодня испытывают во многих странах, Россия не исключение. Речь, в частности, о станкостроении. Кроме того, подчеркнул глава государства, новые возможности для взаимодействия не отменяют работы по традиционным направлениям.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

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