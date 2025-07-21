Губернатор Самарской области поделился конкретными планами сотрудничества с Беларусью

Беларусь расширяет свое присутствие в тех странах, где нас хотят видеть. Вопрос укрепления связей с регионами России открыл рабочую неделю главы государства. Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Самарской области. Вячеслав Федорищев неоднократно посещал Беларусь, нынешний визит нацелен на заключение конкретных контрактов и проработку предварительных договоренностей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко озвучил основные задачи в контексте двустороннего сотрудничества. Во-первых, увеличить несырьевой экспорт. Во-вторых, нарастить промышленную кооперацию, в том числе через создание совместных предприятий. Президент подчеркнул крайнюю заинтересованность в сотрудничестве именно с Самарской областью – данный регион является крупнейшим центром машиностроения России, включая производство ракетно-космической и авиационной техники.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, сотрудничество Беларуси и Самарской области – взаимовыгодное. У нас сохранены компетенции и производства, потребность в продукции которых сегодня испытывают во многих странах, Россия не исключение. Речь, в частности, о станкостроении. Кроме того, подчеркнул глава государства, новые возможности для взаимодействия не отменяют работы по традиционным направлениям.

Так, в Самарской области проходит масштабная модернизация инфраструктуры. Только лифтов нужно заменить около шести тысяч. Порядка четырех миллиардов рублей предусмотрено на обновление коммунальной техники. Белорусская здесь пользуется спросом. Конкретными планами двусторонней повестки по завершению встречи поделился губернатор российского региона.

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области (Россия):

Мы сейчас очень внимательно смотрим на развитие нашего сельского хозяйства. У нас с министром сельского хозяйства приехало порядка пяти руководителей крупного агропромышленного бизнеса. Мы видим взаимодействие не только в технике, которая всегда пользуется очень хорошим спросом в Российской Федерации, технике, которая здесь производится, но и в совместном производстве некоторых образцов. Договорились об очень масштабном сотрудничестве в рамках новых технологий. Самарская область является индустриальным регионом, и у нас очень большие заделы по технологическому лидерству в разных отраслях и в химии новых материалов, и в беспилотной составляющей. Причем это не только беспилотная составляющая, которая в небе, это беспилотные технологии, которые рассчитаны на все типы и виды устройств.

Беларусь и Самарская область развивают и культурные связи. В следующем году планируют провести совместные Дни культуры Беларуси в Самаре и наоборот. Достигнуты договоренности и в образовательной сфере: агропромышленный и технологические университеты области готовы принять белорусских студентов.