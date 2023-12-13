«Никогда Президент не улетал из страны так надолго». Пресс-секретарь подвела итоги командировки Лукашенко

Все проекты, о которых договорились в ходе официальных визитов в зарубежные страны, должны быть реализованы. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 13 декабря, на совещании во Дворце Независимости, где подвели итоги международного турне Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта командировка главы государства была одной из самых длительных. А вот совещание затягивать не стали. В конце концов, главное требование – реализовать все договоренности. Итоги мероприятия подвела пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Президент собрал сегодняшнее совещание, чтобы без малейшего промедления, буквально мгновенно правительство и иные должностные лица приступили к реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе состоявшихся важных зарубежных переговоров. Командировка была крайне насыщенная и тяжелая. Никогда Президент не улетал из страны так надолго. Интенсивность встреч, переговоров, перелетов все видели. От Тихого океана до Атлантики, как сказал глава государства. В итоге траектория нашей работы на дальней дуге вырисовывается вполне предметно, перспективы очень хорошие.

Большой взаимный интерес есть и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Не только в двустороннем формате, но и, как обозначил глава государства, возможная совместная работа в Африке. Обсудили и переговоры правительственной делегации в Узбекистане и Вьетнаме. Здесь уже подробно об итогах поездки доложил премьер-министр.

Что касается белорусско-узбекских отношений – о конкретных планах и проектах. А вьетнамское направление мы, можно сказать, реанимируем. Обе стороны к этому готовы. Вообще же итоги подведены, задачи поставлены, зоны ответственности распределены. Никакого торможения – это главный тезис и требование Президента.