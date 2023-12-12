Каким будет новое правительство Польши и чего ждать Беларуси? Рассказал политолог

Андрей Лазуткин, политолог: В парламентской республике неважно, как прошли выборы, главное – как избранные депутаты потом голосуют в парламенте. Последний шанс для партии Качиньского был купить себе дополнительные голоса среди противников. Для этого посты сначала предлагали фракциям – союзникам Туска, а потом уже отдельным депутатам.

Купили кого-то или нет, было неясно до последнего момента, потому что за полтора месяца после выборов расклад внутри парламента мог снова поменяться. Но в итоге Моравецкому уже официально выразили недоверие, и вчера вечером Сейм проголосовал за Туска. Как видим, он очень доволен.

Так, победил лучший для Беларуси вариант – премьер-министр с правительством, которым он управляет весьма условно. Это коалиция разных сил, и по опросам, менее 50 % поляков верят, что такая коалиция продержится до конца срока. Кроме того, люди Качиньского сохранили за собой ряд постов и судебную систему, чтобы ставить палки в колеса новой власти.

Но то их внутренние дела, а нас интересует, возможно ли какое-то военное обострение с Польшей. Например, мы помним, как перед выборами польские вертолеты начали нарушать белорусскую границу, а теперь вдруг перестали. Так вот если верить новой польской власти, нас ждет полгода-год спокойствия. Но не потому, что это друзья Беларуси и России (официальная позиция по СВО не менялась), а из-за внутренних проблем в армии.

Прошлая партия расставляла в войсках своих людей, более того, создавала под них новые структуры – например, тероборону в Восточной Польше. Это 20 новых бригад и еще 10 пограничных батальонов. Представьте, сколько это новых должностей. И все эти люди, которые за 8 лет выросли до генералов на новых постах, были лично обязаны Качиньскому и Дуде своей карьерой.