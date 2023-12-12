Каким будет новое правительство Польши и чего ждать Беларуси? Рассказал политолог

О том, с какими сложностями столкнется новое польское правительство, расскажет политолог Андрей Лазуткин в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время авторской журналистики.
О том, с какими сложностями столкнется новое польское правительство, расскажет политолог Андрей Лазуткин в программе Новости «24 часа» на СТВ. Время авторской журналистики.
Андрей Лазуткин, политолог:
В парламентской республике неважно, как прошли выборы, главное – как избранные депутаты потом голосуют в парламенте. Последний шанс для партии Качиньского был купить себе дополнительные голоса среди противников. Для этого посты сначала предлагали фракциям – союзникам Туска, а потом уже отдельным депутатам.
Купили кого-то или нет, было неясно до последнего момента, потому что за полтора месяца после выборов расклад внутри парламента мог снова поменяться. Но в итоге Моравецкому уже официально выразили недоверие, и вчера вечером Сейм проголосовал за Туска. Как видим, он очень доволен.
Так, победил лучший для Беларуси вариант – премьер-министр с правительством, которым он управляет весьма условно. Это коалиция разных сил, и по опросам, менее 50 % поляков верят, что такая коалиция продержится до конца срока. Кроме того, люди Качиньского сохранили за собой ряд постов и судебную систему, чтобы ставить палки в колеса новой власти.
Но то их внутренние дела, а нас интересует, возможно ли какое-то военное обострение с Польшей. Например, мы помним, как перед выборами польские вертолеты начали нарушать белорусскую границу, а теперь вдруг перестали. Так вот если верить новой польской власти, нас ждет полгода-год спокойствия. Но не потому, что это друзья Беларуси и России (официальная позиция по СВО не менялась), а из-за внутренних проблем в армии.
Прошлая партия расставляла в войсках своих людей, более того, создавала под них новые структуры – например, тероборону в Восточной Польше. Это 20 новых бригад и еще 10 пограничных батальонов. Представьте, сколько это новых должностей. И все эти люди, которые за 8 лет выросли до генералов на новых постах, были лично обязаны Качиньскому и Дуде своей карьерой.
В случае конфликта такое единоначалие было бы хорошо для Польши, но поскольку поменялась центральная власть, такая излишне политизированная армия по факту начала выступать оппозицией Туску. Для любого государства это проблема, и идти в бой с нелояльным командованием не станет ни одно правительство. То есть армию снова будут чистить, и мы заранее знаем, к чему это приведет.
За 8 лет у поляков менялось два министра обороны. Первого, Мацеревича, назначали для грязной работы – кадровых чисток, и только за первый год он отстранил 25 генералов и десятки офицеров, из-за чего потерял популярность. Затем уже со вторым министром Блащаком начался период «бездумной модернизации и хаотичных решений» – это цитата из программной статьи по армии, которая вышла в СМИ накануне голосования в Сейме.
Так вот чтобы провести «бездумную модернизацию», то есть перейти на закупки американского и корейского оружия вместо польского, они специально вычистили те структуры, которые отвечали за планирование и инспекцию вооружений. Если бы «ПиС» и дальше оставалась у власти, через какое-то время они бы переобучили армию и вырастили новые кадры, хотя для этого требовалось минимум 10-11 лет. А Туску досталась армия, где происходит переход на новую технику, где не хватает специалистов и где все генералы были лично лояльны прошлому правительству. Как с ними можно воевать, тем более против русских, – большой вопрос.
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