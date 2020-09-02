«Мы видим внутренний раскол в оппозиционной среде». Что может измениться в политической системе Беларуси в ближайшее время?

Новости Беларуси. В преддверии анонсированных Президентом изменений в Конституцию в Беларуси началась активная подготовка партийного строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким наблюдением с нашим телеканалом поделился политолог Андрей Сыч. Эксперты говорят о неизбежном усилении роли парламента в политической системе. Быть готовыми к новшествам спешат все силы, заинтересованные во влиянии на внутренние процессы нашей страны. И далеко не всегда эти силы имеют белорусские корни. Уже в ближайшее время на политическую арену могут выйти абсолютно новые партии. Кто и как планирует продвигать свои интересы в Беларуси? Рубрика «Мнение». «Беларусь готовится к изменениям в Конституцию. К этим изменениям готовятся не только внутриполитические силы, но и внешние игроки» Александр Добриян, корреспондент СТВ:

События последней недели ярко показали, что меняется политическое поле Беларуси. Как вы это видите? Что происходит сейчас?

Андрей Сыч, политолог:

На сегодняшний день мы видим новые вызовы, которые стоят перед всеми странами в мире. Беларусь готовится к изменениям в Конституцию. К этим изменениям готовятся не только внутриполитические силы, но и внешние игроки. Буквально на днях было сделано заявление представителями штаба Бабарико о том, что они начинают формировать политическую партию. О чем это говорит? Заявление с этим слоганом было сделано задолго до начала президентской кампании. Люди шли на президентские выборы не для того, чтобы победить и сделать жизнь белорусов лучше. Они подготавливали почву для того, чтобы впоследствии участвовать в парламентских выборах, чтобы заявить о себе на широкую аудиторию. В целом, здесь характерно и участие Светланы Тихановской в этом триумвирате. Когда штаб Бабарико использовал фамилию известного блогера, чтобы приманить к себе определенную часть аудитории, которую завоевал Сергей Тихановский. Когда Беларусь будет заниматься внесением изменений в Конституцию, необходимы будут некие издержки и противовесы, чтобы нельзя было манипулировать общественным мнением в своих интересах, в интересах внешних игроков. «Без политической грамотности невозможно принимать взвешенное решение» Александр Добриян:

Правильно ли я понимаю, что человек должен стать политически грамотным (белорусы – имеется в виду, избиратели)?

Андрей Сыч:

Безусловно, в современных вызовах, когда мы видим, что манипулируют общественным мнением в своих интересах, без политической грамотности невозможно принимать взвешенное решение. Мы наблюдали это на протяжении всей президентской кампании, когда людям непосредственно в телефон приходили действия, которые они должны совершать для свержения государственной власти. Но это же ни в какие рамки не вписывается, когда белорусами манипулируют извне! Человек должен понимать ту ответственность, которую он несет перед обществом и перед государством в целом. «Будет усиление партийной жизни в стране» Александр Добриян:

Мы видим сейчас движение по созданию различных политических сил. Был создан сначала Координационный совет, теперь заявлено о создании партии. Значит ли это, что оппоненты действующей власти видят, что изменения, анонсированные для Конституции, будут касаться именно усиления парламентской части? Андрей Сыч:

Я думаю, что, безусловно, они это видят. В целом, Президент неоднократно заявлял о том, что будет усиление партийной жизни в стране. «Мы видим полное признание легитимности Александра Лукашенко и признание его победы на выборах со стороны штаба Бабарико»

В рамках заявления о создании политической партии штаба Бабарико интересный момент в том, что можно с уверенностью сказать о том, что они признают президентские выборы, раз они в этой системе координат собрались делать политическую партию, продолжать участвовать в политическом процессе внутри страны. Мы видим полное признание легитимности Александра Лукашенко и признание его победы на выборах со стороны штаба Бабарико. «Мы видим внутренний раскол в оппозиционной среде» Александр Добриян:

Этот шаг о чем может говорить, кроме того, что «мы признаем»? Андрей Сыч:

Мы видим внутренний раскол в оппозиционной среде. Люди, которые пришли в Координационный совет по призывам той же Марии Колесниковой, по сути, были использованы для формирования определенного имиджа Марии Колесниковой, штаба Бабарико. На сегодняшний день они остаются не у дел, будем откровенны, при создании политической партии. Одеяло все-таки будет тянуться непосредственно в свой лагерь, в свой штаб. И те, кто готовы из этого Координационного совета отказаться от идеи участия в своих политических проектах и прийти в их штаб, в их лагерь, возможно, продолжат какую-то политическую карьеру, все остальные останутся не у дел. «Совершенно очевидно, что в ближайшее время появится партия власти» Александр Добриян:

Какие силы политические мы можем увидеть в ближайшее время – тех, которых раньше не было на нашем политическом поле?

Андрей Сыч:

Я думаю, что совершенно очевидно, что в ближайшее время появится партия власти. На мой взгляд, было бы интересно, если бы эта партия сформировалась по собственной инициативе, по инициативе снизу из тех людей, которые были не по своей воле политизированы, принимали участие в поддержке Президента, действующего курса страны, выходили на митинги, участвовали в автопробегах, активно выражали свою гражданскую позицию. Среди этих людей большое количество ораторов, спикеров, представителей всевозможных структур и слоев общества: и рабочие, и врачи. Это была бы действительно народная партия – из народа, поддерживающая Президента. «В обществе определенно сформирован четкий запрос на местное самоуправление» Александр Добриян:

Если говорить об изменениях в Конституции, помимо усиления парламента какие еще видите возможные изменения, которые могут произойти? Андрей Сыч:

Я думаю, что в обществе определенно сформирован четкий запрос на местное самоуправление. Люди созрели к тому, чтобы принимать активное участие в том, что происходит в их деревне, в их городе, на их улице. Но я повторюсь: люди должны понимать и ответственность, которая ложится на их плечи в случае, если государство доверит им принимать активное участие и непосредственно участвовать в принятии решений по тем или иным вопросам в государстве.