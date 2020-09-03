3 сентября Михаил Мишустин посетит с визитом Минск

Новости Беларуси. Сегодня, 3 сентября, с рабочим визитом в Минске председатель правительства России. Михаил Мишустин, как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», встретится с Александром Лукашенко.

Владимир Макей: с такой изощрённой подготовкой извне протестных акций мы никогда не сталкивались

А накануне белорусско-российскую повестку обсудили на уровне министров иностранных дел. Владимир Макей встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Основной акцент переговоров – недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска