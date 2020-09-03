Прямой эфир

3 сентября Михаил Мишустин посетит с визитом Минск

03 сентября 2020 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 3 сентября, с рабочим визитом в Минске председатель правительства России. Михаил Мишустин, как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», встретится с Александром Лукашенко.

Владимир Макей: с такой изощрённой подготовкой извне протестных акций мы никогда не сталкивались

А накануне белорусско-российскую повестку обсудили на уровне министров иностранных дел. Владимир Макей встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Основной акцент переговоров – недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска

3 сентября Михаил Мишустин посетит с визитом Минск-1

Речь шла и возобновлении регулярного транспортного сообщения между двумя странами. К слову, соответствующие ведомства этот вопрос подробно рассмотрели накануне.

Напомним, российская сторона в конце марта из-за пандемии COVID-19 прекратила транспортное сообщение со всеми странами, включая Беларусь.

# Беларусь-Россия # Владимир Макей # Михаил Мишустин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы видим внутренний раскол в оппозиционной среде». Что может измениться в политической системе Беларуси в ближайшее время?
02 сентября 2020 16:45

«Мы видим внутренний раскол в оппозиционной среде». Что может измениться в политической системе Беларуси в ближайшее время?

Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска
02 сентября 2020 11:36

Сергей Лавров: считаем недопустимым навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска

Владимир Макей: с такой изощрённой подготовкой извне протестных акций мы никогда не сталкивались
02 сентября 2020 11:30

Владимир Макей: с такой изощрённой подготовкой извне протестных акций мы никогда не сталкивались