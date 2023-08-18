Лукашенко: у нас с Путиным не было разговора о том, что война начнётся

По сути, это большой разговор об Украине. О войне и мире. Первый вопрос Дианы Панченко о начале СВО. Глава государства в прежних заявлениях и интервью уже неоднократно рассказывал о том, как развивались события, и теперь напомнил о некоторых фактах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы видели по телевизору его выступление. Я тоже. Это первое. У нас не было никогда разговора в канун военных действий, что война начнется. Я вам клянусь, что у нас не было разговора о том, что Россия будет совершать какие-то действия против Украины. Единственное, за несколько дней мы с ним встречались у него в загородной резиденции и обсуждали ситуацию, которая сложилась. Он мне дословно сказал (впервые тоже об этом вам говорю): «Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники…» Конечно, союзники, все знают наши договоры: против России кто-то воюет – мы вступаем в войну, против Беларуси – они вступают в войну, у нас единая армия фактически здесь создана. «Если вдруг что случится…» Я говорю: «Слушай, что может случиться?» – «Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста».

И в первые дни специальной военной операции я сделал заявление, что мы не ввязываемся в этот конфликт, мы мало чем можем помочь, а Россия и так может справиться с кем угодно. Но стрелять русским в спину мы не позволим. Помните эту фразу? Это было связано с просьбой Путина: «Ты прикрой меня, пожалуйста». Он опасался, скорее всего, удара в спину с Запада.

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