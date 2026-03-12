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Ирина Шиманович и Мария Козырева пробились в полуфинал турнира в Анталье

12 марта 2026 20:12
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Ирина Шиманович и Мария Козырева завоевали право сыграть в полуфинале челленжера категории 125 в Анталье. Победу девушки буквально выгрызли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Славянки очень долго входили в матч. В стартовом сете игра совершенно не клеилась. Соперницы из Словении полностью доминировали на корте и оставили девушек с баранкой. При этом не стоит забывать, что тандем имеет первый номер посева. Здесь взыграло самолюбие. 

Постепенно Шиманович и Козырева начали возвращать инициативу и сумели забрать партию – 6:3. Тай-брейк превратился в борьбу прежде всего характеров. Белоруска и россиянка выстояли – 10:8. Нужно отметить крайне удручающую реализацию брейк-поинтов. Теннисистки использовали один шанс из 10.

# Теннис

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