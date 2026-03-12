Завершаются финальные серии турнира «Золотая шайба» в младшей группе

Подходят к концу состязания финальной серии Республиканского турнира для детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» в младшей группе А. Участниками являются ребята 2013-2015 годов рождения, которые имеют возможность заниматься хоккеем на любительском уровне в собственных городах на ледовых аренах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На главный трофей претендовали семь команд. В пятницу станут известны все результаты. Специалисты отмечают, что в каждой команде есть ребята, которые выделяются на фоне своих сверстников мастерством и характером, а некоторые влияют и на исход поединков почти единолично. «Золотая шайба» – уникальный турнир как для ребят, так и для тренеров.

Глеб Евдаха, тренер команды «Лидские львы»:

Я тренирую команду в Ледовом дворце, спортивную юношескую. А так нормально, можно что-нибудь выбрать из этих игроков. У нас из Гродненской области приехали, из Островца, из Лиды, поэтому только на турнире получилось сыграться. Собираемся после игры, общаемся, разговариваем, кто какие ошибки сделал. Первый раз, да, Лида дошла до первого места на областных соревнованиях. Но я считаю, что нужны для того, чтобы смотрели хоккеистов, рассматривали как игроков уже на будущее.

В пятницу награды найдут своих героев, а на следующей неделе турнир «Золотая шайба» соберет лучших ребят, которые занимаются хоккеем, однако при этом в их родных местах проживания по каким-то причинам нет ледовых катков. Тем не менее они находят способы, чтобы играть.