Баскетболисты «Минска» повторно обыграл «Уникс» в молодежной лиге

Баскетбольный клуб «Минск» разыгрался под завершение гладкого сезона молодежной лиги России. В повторной встрече с «Униксом» белорусы взяли верх с хорошим запасом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая дуэль проходила в равной борьбе. «Драконы» смогли переломить ситуацию лишь после большого перерыва. Нынче они не стали рисковать и принялись наращивать отрыв с первых же атак. Дебютная четверть завершилась со счетом 21:14.

Дальше – больше. Подопечные Дмитрия Колтунова играли в удовольствие и постепенно отдалялись от оппонента. По сути, исход дуэли был ясен к середине матча. Финальная сирена зафиксировала убедительный успех – 92:65. В турнирной таблице белорусы идут на восьмой позиции.