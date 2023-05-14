Немецкий политик: наша партия выступает за то, чтобы обновить отношения с Россией и Беларусью
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Господин Бауэр, ваша партия «Альтернатива для Германии» по результатам опросов вышла на уверенное третье место, в восточных землях вообще лидирует. Является ли это признаком того, что большее количество немцев поддерживает ваше требование прекратить ту же конфронтацию с Российской Федерацией и слепую поддержку администрации господина Байдена и выбранного курса?
Детлеф Бауэр, председатель районной организации партии «Альтернатива для Германии»:
Да. Наша партия выступает за то, чтобы санкции были окончены, чтобы с Россией и Беларусью возобновить отношения, поскольку страдает не российская экономика, а немецкая экономика страдает от санкций. В том числе население. Поэтому в Восточной Германии поднимаются эти цифры, они растут. Постепенно по всей Германии поднимается. Мы, кстати, вступили в правопопулистический тупик, который не позволяет нам видеть, что санкции разрушают немецкую экономику. Например, автомобильная промышленность, которая ушла из России и сейчас она замещается китайской промышленностью, китайскими автомобилями. Это ослабляет немецкую экономику все больше и больше. Кроме того, партия «зеленых» с ее бесконечной климатической повесткой, которая не заканчивается. Они говорят, что нам не нужен газ из России, его нужно запретить. В это больше никто не верит. После выборов в Бундестаг господин Хабек, министр экономики, согласно опросам прессы, был самым любимым политиком Германии, потерпел поражение благодаря этой непоследовательной политике, которую постоянно преследуют «зеленые».
Надежда Сасс:
Естественно, голоса простых немцев сегодня вряд ли возможно услышать на том же телевидении или в средствах массовой информации в Германии. Но протестные настроения нарастают. И от тех же санкций в отношении Республики Беларусь, России Германия страдает в том числе. И экономика продолжает работать. Были найдены варианты решения, выхода из кризисных ситуаций, чего не скажешь о Европейском союзе. Может ли это спровоцировать протестные настроения или даже революционные?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Абсолютно возможно, потому что в Европе не решена ни одна проблема, которая стоит перед европейскими странами. Миграционный кризис не решен, усиливается. В течение нескольких лет количество мигрантов в той же Германии возрастет в разы. А власть ничего не делает и не решает. Второе – экономика. Будет только хуже. Немцы уже начинают переносить производство в другие страны – невыгодно в Германии производить – ищут, куда идти. Китай? Там тоже уже дорого. Африка? Начинают в Африку уходить. Что станет с немецкой экономикой?
В чем сейчас беда Европы? В том, что Россия как раз таки не слабеет, Россия укрепляется. А придет время, когда все сядут за стол переговоров. На каких условиях сядет Европа? США с Россией договорятся, а где Европейский союз, где Германия, где их вес и решения? Не боятся ли они того, что все решат без них? К сожалению, сегодня ситуацию в Украине решают без Европы. Европа голоса не имеет. Это страшно.
Олег Гайдукевич:
Теперь про протестные настроения. Конечно же, их гасят. Жестко. Мы видим, как избивают людей на улицах, травят собаками, а потом учат другие страны демократии. А как издеваются над той же «Альтернативой для Германии». На них вешают ярлыки, их кем только ни обзывают, специально шельмуют, фейки, никакой свободы слова нет. Им слово не дают на центральных телеканалах! А если и дают, то все это замалчивают. Но что может произойти? У американцев все меньше и меньше сил контролировать весь мир, в том числе и Европу. Ресурсы не безграничны. Доллар печатают, печатают... А что у них есть? Больше ничего – оружие и доллар. Единственный их способ сохранить контроль над Европой – продолжать войну. Так вот когда война закончится, а она рано или поздно закончится, у Европы будет шанс снять это ярмо с шеи.
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