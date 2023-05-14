Немецкий политик: наша партия выступает за то, чтобы обновить отношения с Россией и Беларусью

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Господин Бауэр, ваша партия «Альтернатива для Германии» по результатам опросов вышла на уверенное третье место, в восточных землях вообще лидирует. Является ли это признаком того, что большее количество немцев поддерживает ваше требование прекратить ту же конфронтацию с Российской Федерацией и слепую поддержку администрации господина Байдена и выбранного курса?

Детлеф Бауэр, председатель районной организации партии «Альтернатива для Германии»:

Да. Наша партия выступает за то, чтобы санкции были окончены, чтобы с Россией и Беларусью возобновить отношения, поскольку страдает не российская экономика, а немецкая экономика страдает от санкций. В том числе население. Поэтому в Восточной Германии поднимаются эти цифры, они растут. Постепенно по всей Германии поднимается. Мы, кстати, вступили в правопопулистический тупик, который не позволяет нам видеть, что санкции разрушают немецкую экономику. Например, автомобильная промышленность, которая ушла из России и сейчас она замещается китайской промышленностью, китайскими автомобилями. Это ослабляет немецкую экономику все больше и больше. Кроме того, партия «зеленых» с ее бесконечной климатической повесткой, которая не заканчивается. Они говорят, что нам не нужен газ из России, его нужно запретить. В это больше никто не верит. После выборов в Бундестаг господин Хабек, министр экономики, согласно опросам прессы, был самым любимым политиком Германии, потерпел поражение благодаря этой непоследовательной политике, которую постоянно преследуют «зеленые». Надежда Сасс:

Естественно, голоса простых немцев сегодня вряд ли возможно услышать на том же телевидении или в средствах массовой информации в Германии. Но протестные настроения нарастают. И от тех же санкций в отношении Республики Беларусь, России Германия страдает в том числе. И экономика продолжает работать. Были найдены варианты решения, выхода из кризисных ситуаций, чего не скажешь о Европейском союзе. Может ли это спровоцировать протестные настроения или даже революционные?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Абсолютно возможно, потому что в Европе не решена ни одна проблема, которая стоит перед европейскими странами. Миграционный кризис не решен, усиливается. В течение нескольких лет количество мигрантов в той же Германии возрастет в разы. А власть ничего не делает и не решает. Второе – экономика. Будет только хуже. Немцы уже начинают переносить производство в другие страны – невыгодно в Германии производить – ищут, куда идти. Китай? Там тоже уже дорого. Африка? Начинают в Африку уходить. Что станет с немецкой экономикой? В чем сейчас беда Европы? В том, что Россия как раз таки не слабеет, Россия укрепляется. А придет время, когда все сядут за стол переговоров. На каких условиях сядет Европа? США с Россией договорятся, а где Европейский союз, где Германия, где их вес и решения? Не боятся ли они того, что все решат без них? К сожалению, сегодня ситуацию в Украине решают без Европы. Европа голоса не имеет. Это страшно.