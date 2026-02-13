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В Польше внесли на рассмотрение закон об амнистии наёмников

13 февраля 2026 06:17
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Варшава пытается придумать как легализовать собственных граждан, воюющих в рядах ВСУ. На рассмотрение Сейма был внесен законопроект об амнистии наемников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но даже среди его сторонников, единства не наблюдается. Польская оппозиция предупреждает о двойных стандартах, ведь тысячи европейцев, воевавших за ИГИЛ, амнистии так и не дождались. По действующему польскому законодательству, наемничество карается лишением свободы на срок до 5 лет. Однако прокуратура уже давно по таким фактам не заводит дела.

# Международная политика # Новости Польши

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