В Польше внесли на рассмотрение закон об амнистии наёмников

Варшава пытается придумать как легализовать собственных граждан, воюющих в рядах ВСУ. На рассмотрение Сейма был внесен законопроект об амнистии наемников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но даже среди его сторонников, единства не наблюдается. Польская оппозиция предупреждает о двойных стандартах, ведь тысячи европейцев, воевавших за ИГИЛ, амнистии так и не дождались. По действующему польскому законодательству, наемничество карается лишением свободы на срок до 5 лет. Однако прокуратура уже давно по таким фактам не заводит дела.