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«Не поставки оружия, а только дипломатические решения». Как должна закончиться СВО по мнению немцев?

14 мая 2023 18:33
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.   

Надежда Сасс, СТВ:  
Господин Бауэр, каковы настроения в немецком обществе? Почти полтора года длится нынешний конфликт в Украине. И я понимаю, что страдают все, в том числе и Германия. Потому как со статусом экономического гиганта в рамках Европейского союза она постепенно прощается.  

«Не поставки оружия, а только дипломатические решения». Как должна закончиться СВО по мнению немцев?-1

Детлеф Бауэр, председатель районной организации партии «Альтернатива для Германии»:  
Настроение плохое сейчас в Германии. В самом начале конфликта в Украине очень многие были за то, чтобы поддерживать Украину, были против Российской Федерации и президента Путина. И обеспечивали поддержку Украине. И это изменилось, все больше немцев говорят: нет, война должна быть окончена. Но не таким образом, каким она сейчас продолжается. Не поставки оружия, а только дипломатические решения. Это остановит кровопролитие, это остановит гибель мирного населения. И, конечно же, снижает жертвы среди военных. И это мнение большей части немецкого народа. Они отвергают все последующие поставки вооружений.  

Надежда Сасс:  
Я рада, что такие голоса слышны в немецком обществе.  

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# Международная политика # Надежда Сасс # Детлеф Бауэр # Фотофакт

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