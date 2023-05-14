«Не поставки оружия, а только дипломатические решения». Как должна закончиться СВО по мнению немцев?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Господин Бауэр, каковы настроения в немецком обществе? Почти полтора года длится нынешний конфликт в Украине. И я понимаю, что страдают все, в том числе и Германия. Потому как со статусом экономического гиганта в рамках Европейского союза она постепенно прощается.
Детлеф Бауэр, председатель районной организации партии «Альтернатива для Германии»:
Настроение плохое сейчас в Германии. В самом начале конфликта в Украине очень многие были за то, чтобы поддерживать Украину, были против Российской Федерации и президента Путина. И обеспечивали поддержку Украине. И это изменилось, все больше немцев говорят: нет, война должна быть окончена. Но не таким образом, каким она сейчас продолжается. Не поставки оружия, а только дипломатические решения. Это остановит кровопролитие, это остановит гибель мирного населения. И, конечно же, снижает жертвы среди военных. И это мнение большей части немецкого народа. Они отвергают все последующие поставки вооружений.
Надежда Сасс:
Я рада, что такие голоса слышны в немецком обществе.
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