«Не поставки оружия, а только дипломатические решения». Как должна закончиться СВО по мнению немцев?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. Как долго будет длиться конфликт в Украине и что об этом думают жители Германии, обсудили в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Господин Бауэр, каковы настроения в немецком обществе? Почти полтора года длится нынешний конфликт в Украине. И я понимаю, что страдают все, в том числе и Германия. Потому как со статусом экономического гиганта в рамках Европейского союза она постепенно прощается.