Грызлов: Путин сказал, что нам объявлена война, поэтому мы должны должным образом ответить

9 мая для белорусов прочно ассоциируется с Днем Победы. В этом плане у белорусов нет никаких политических и исторических раздвоений, которые в последнее время все глубже и все чаще терзают все больше стран на постсоветском пространстве. Для нас это событие вне времени и политической конъюнктуры. День Победы отмечали даже в коронавирусные времена, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Этот год не стал исключением.

Ольга Коршун, СТВ:

Не менее, чем само событие, важен его контекст. Сегодня День Победы проходит на фоне спецоперации в Украине, массовой политизации праздника и вновь обострившихся вопросов войны и мира. Не раз уже звучали опасения, что мы на пороге нового конфликта планетарного масштаба. Тертель: мы знаем цели конкретных лиц, которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию. Подробнее.

Но сначала о раздвоениях, которые терзают Украину. В начале недели на Банковой объявили, что День Победы будут отмечать по западному образцу – 8 мая. А 9-го в Украине учредят новый праздник – День Европы, с которой, как считает Киев, у него намного больше общего. Но уже в четверг на сайте Зеленского появилась петиция с требованием вернуть все на свои места и оставить 9 мая Днем Победы. А День Европы отправить по обратному адресу.

Прошу президента Украины вернуть праздник 9 Мая и отменить праздник День Европы. Наши деды воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник.

День Победы – настоящий аллерген и в Прибалтике, который пытаются исключить из памяти и истории в срочном порядке. Для этого в Риге принимают закон о запрете празднования Дня Победы. В Вильнюсе и в Таллине грозят штрафом и даже арестом за попытку дестабилизировать обстановку.

Елена Мирошниченко, подполковник Департамента полиции и погранохраны Пыхьяской префектуры (Эстония):

В этом году никаких диалогов не будет. Полиция будет действовать конкретно, мы будем начинать производство, мы будем сразу же в рамках этого производства забирать любую запрещенную атрибутику. Естественно, люди при этом могут пострадать очень сильно, потому что, как я говорю, 1 200 евро или арест.

Пока в Европе все силы брошены на борьбу с историей, за океаном приписывают себе чужие заслуги. На неделе Белый дом заявил о победе во Второй мировой войне благодаря США и союзникам. При этом в Вашингтоне угрожали ветеранам лишением американских паспортов, если они поедут на парад в Москве.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома:

Как вы все знаете, на этой неделе отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победа США и сил союзников над фашизмом и агрессией на континенте.

В последние годы не прекращаются попытки самых разных политических сил навязать свою правду о Второй мировой и переписать события тех лет. Война за историю давно перешла в фазу эскалации и превратилась в инструмент информационной борьбы. Но что мы можем противопоставить таким искажениям и провокациям?

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Нашу правду. Правду о той страшной войне, правду о Великой Победе. Правду о том, что мы защитились, наши деды, прадеды стояли. Наша задача – все это сохранить и передать потомкам.

А тем временем буквально в нескольких десятках километров от наших границ продолжаются реальные боевые действия. Конфликт в Украине требует регулярной подпитки, которую обеспечивают на Западе. На неделе Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow. Они могут поражать цели на расстоянии до 560 километров. Аналитики отмечают, что с передачей этих снарядов начался новый этап эскалации.