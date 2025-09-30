Культура без границ! В Москве собрались театральные школы стран БРИКС

Культура без границ. Театральные школы Китая, Арабских Эмиратов, Ирана, Индонезии, ЮАР и Беларуси приехали в Москву на международный фестиваль. В течение девяти дней артисты давали спектакли, участвовали в концертах, проводили мастер-классы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной постановкой этого года стало драматическое произведение древнего китайского эпоса XIII века «Сирота из рода Чжао». Свою интерпретацию представили все театральные школы-участницы фестиваля. А затем, объединившись, артисты, говорящие на разных языках, поставили этот спектакль в формате «Играем вместе».

Инна Алексина, руководитель делегации Беларуси: Они выполняли задания актерские, и не нужен был язык, есть язык театра, который объединил всех.

Элахе Кианфард, основатель школы искусств и театрального мастерства (Иран):

Между китайской и иранской культурами мы нашли много общего, некоторые наши персонажи и мифы идентичны, но мы выражаем их разными методами.

Фестиваль объединил студентов от 17 до 22 лет, а также признанных мастеров школ искусств. В Москве это мероприятие проводят с 2017 года. В этот раз театральные школы стран БРИКС договорились о сотрудничестве и вне фестивального формата. А в следующем году участников станет еще больше. К мероприятиям планируют присоединиться артисты из Египта.