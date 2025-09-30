В Беларуси проходит республиканская ярмарка вакансий для пожилых и инвалидов

Около 2,5 тысячи нанимателей и почти 28 тысяч рабочих мест. В Беларуси стартовала республиканская ярмарка вакансий для пожилых и инвалидов. В рамках акции запланировано более 150 мероприятий. Они пройдут во всех регионах страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно соискателям предложили около 900 вариантов. Взять на работу людей почетного возраста готовы промышленные предприятия, организации сферы ЖКХ, торговли и общественного питания, а также учреждения здравоохранения, образования и культуры.

Татьяна Астрейко, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси: Статистика говорит сама за себя. У нас сегодня каждый пятый работник в стране – это лицо, которое либо находится в предпенсионном возрасте, либо уже пенсионер. 474 тысячи пенсионеров работают. Вы представляете, как мы полагаемся на это поколение 60-х, которое, благодаря их трудолюбию, привычке трудится, оно и себе во благо, и стране во благо, это тот удивительный случай, когда личные интересы совпадают с государственными.

Григорий Русинов, житель Гродно:

Возможность великолепную дают людям пенсионного, предпенсионного, c инвалидностями, которым очень трудно вообще устроитmся. Это же надо написать резюме, куда-то посылать, а тут пришли, сразу куча работодателей, выбирай любого, по своему вкусу, по своим возможностям, желаниям, даже по времени можно, неполный день работать, на определенные часы договориться.

Перечень профессий разнообразный: от продавца и повара, до сыродела и хормейстера. Ярмарки вакансий, приуроченные ко Дню пожилых людей, в нашей стране стали уже традиционными. В 2024 году их посетили около 5,5 тысяч человек. Трудоустроен каждый третий.