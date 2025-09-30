В Мядельской ЦРБ возобновил работу кабинет компьютерной томографии

Качественная и доступная медицина. В Мядельской центральной районной больнице возобновил работу кабинет компьютерной томографии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два месяца здесь не проводили этот вид исследований в связи с ремонтом. Необходимо было провести наладку программного обеспечения. КТ-диагностику здесь проходят пациенты из Мядельского района, а также соседних регионов, в том числе Поставского и Докшицкого Витебской области. Оборудование позволяет оценивать состояние органов и выявлять различные патологии на ранней стадии. Это помогает оперативно назначить нужное лечение.

Дмитрий Карпович, заведующий кабинетом рентгеновской компьютерной томографии Мядельской центральной районной больницы:

В сентябре месяце у нас было произведено крупное обновление КТ-оборудования, программных обеспечений, что позволяет проводить исследования еще на более высоком уровне. Проводится КТ-исследование органов брюшной полости, грудной клетки, костей. Для диагностики онкопатологий проводятся контрастные исследования. C появлением КТ диагностика Мядельской ЦРБ повысила выявляемость различных патологий.

КТ-кабинет в Мядельской больнице открыт уже более двух лет. За этот период диагностику здесь прошли свыше семи тысяч пациентов.