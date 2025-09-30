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Жители одной из многоэтажек в Гродно благоустроили свой двор

30 сентября 2025 06:57
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Сделать территорию у дома чище, красивее и уютнее. Наведение порядка объединило жителей одной из многоэтажек в Гродно. Поработать на свежем воздухе вышли семьями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители одной из многоэтажек в Гродно благоустроили свой двор-2

Инициативные граждане высадили деревья, а также обновили все то, что потеряло эстетичный вид за теплый сезон. Особое внимание уделили детской площадке.

Жители одной из многоэтажек в Гродно благоустроили свой двор-4

Ольга Смирнова, жительница Гродно:
Это надо сугубо для нас, жильцов, для наших детей. Это очень красиво, комфортно, радостно, жильцы очень довольны, когда выходят.

Жители одной из многоэтажек в Гродно благоустроили свой двор-6

Егор Лисковец, председатель ЖСПК №470 Гродно:
Сегодняшнее мероприятие проходит с привлечением молодого поколения, мы прививаем им то, что вся чистота и порядок, которые находятся вокруг нас, в наших руках.

Такие трудовые десанты для жителей многоэтажки стали уже традиционными. Благоустройством своего двора здесь занимаются на протяжении всего года.

# Год благоустройства

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