Жители одной из многоэтажек в Гродно благоустроили свой двор

Сделать территорию у дома чище, красивее и уютнее. Наведение порядка объединило жителей одной из многоэтажек в Гродно. Поработать на свежем воздухе вышли семьями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициативные граждане высадили деревья, а также обновили все то, что потеряло эстетичный вид за теплый сезон. Особое внимание уделили детской площадке.

Ольга Смирнова, жительница Гродно: Это надо сугубо для нас, жильцов, для наших детей. Это очень красиво, комфортно, радостно, жильцы очень довольны, когда выходят.

Егор Лисковец, председатель ЖСПК №470 Гродно:

Сегодняшнее мероприятие проходит с привлечением молодого поколения, мы прививаем им то, что вся чистота и порядок, которые находятся вокруг нас, в наших руках.

Такие трудовые десанты для жителей многоэтажки стали уже традиционными. Благоустройством своего двора здесь занимаются на протяжении всего года.