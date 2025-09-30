Лукашенко: Беларусь и Ботсвана имеют серьёзный потенциал для наращивания взаимной торговли

Александр Лукашенко поздравил Президента Ботсваны с национальным праздником – Днем Независимости. Глава нашего государства подчеркнул, что Беларусь считает Ботсвану своим хорошим партнером в Южной Африке и придает большое внимание укреплению отношений дружбы и сотрудничества. Также Президент отметил серьезный потенциал для наращивания взаимной торговли и углубления двусторонних связей во всех сферах и активизацию контактов между министерствами и деловыми кругами двух стран в нынешнем году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.