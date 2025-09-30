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Лукашенко: Беларусь и Ботсвана имеют серьёзный потенциал для наращивания взаимной торговли

30 сентября 2025 07:13
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Александр Лукашенко поздравил Президента Ботсваны с национальным праздником – Днем Независимости. Глава нашего государства подчеркнул, что Беларусь считает Ботсвану своим хорошим партнером в Южной Африке и придает большое внимание укреплению отношений дружбы и сотрудничества. Также Президент отметил серьезный потенциал для наращивания взаимной торговли и углубления двусторонних связей во всех сферах и активизацию контактов между министерствами и деловыми кругами двух стран в нынешнем году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Беларусь и Ботсвана имеют серьёзный потенциал для наращивания взаимной торговли-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на совместные проекты в сферах модернизации промышленности, обеспечения продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства и других, которые имеют принципиальное значение для обоих государств. Приглашаю Вас посетить Республику Беларусь с официальным визитом в удобное время.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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