Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Надежда Сасс, СТВ:
Как Украина стала государством-террористом и почему Запад отказывается вести дело к миру?
Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:
Мы будем до бесконечности бегать за этими террористами, но все это будет продолжаться, пока существует террористический режим Зеленского.
Детлеф Бауэр, председатель районной организации партии «Альтернатива для Германии»:
Эти террористические акты, о которых мы сейчас слышали, будь то те, которые подготовлены для Беларуси, о них в Германии вообще ничего не известно.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Единственный их способ сохранить контроль над Европой – продолжать войну. Когда война закончится, а она рано или поздно закончится, у Европы будет шанс снять это ярмо с шеи.
Детлеф Бауэр:
Все больше немцев говорят: нет, война должна быть окончена. Но не таким образом, каким она сейчас продолжается. Не поставки оружия, а только дипломатические решения.
Олег Гайдукевич:
Такие политики, как стоящие здесь, знают, что Германия будет сильной только в союзе с Россией и Беларусью, когда выкинет американцев к чертовой матери.
Илья Кива:
Для нас белорусы всегда будут примером, как можно было сохранить страну, как можно было жить в мире, как можно было процветать. Искренне хочу вам сказать: у меня глубокое уважение к вашему Президенту.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, в 21:00.