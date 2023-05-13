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Почему Западу не нужен мир и как Украина стала страной-террористом? Анонс «САСС уполномочен заявить»

13 мая 2023 11:43
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей? 

Почему Западу не нужен мир и как Украина стала страной-террористом? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Надежда Сасс, СТВ: 
Как Украина стала государством-террористом и почему Запад отказывается вести дело к миру? 

Почему Западу не нужен мир и как Украина стала страной-террористом? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва: 
Мы будем до бесконечности бегать за этими террористами, но все это будет продолжаться, пока существует террористический режим Зеленского. 

Почему Западу не нужен мир и как Украина стала страной-террористом? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Детлеф Бауэр, председатель районной организации партии «Альтернатива для Германии»: 
Эти террористические акты, о которых мы сейчас слышали, будь то те, которые подготовлены для Беларуси, о них в Германии вообще ничего не известно. 

Почему Западу не нужен мир и как Украина стала страной-террористом? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси: 
Единственный их способ сохранить контроль над Европой – продолжать войну. Когда война закончится, а она рано или поздно закончится, у Европы будет шанс снять это ярмо с шеи. 

Детлеф Бауэр: 
Все больше немцев говорят: нет, война должна быть окончена. Но не таким образом, каким она сейчас продолжается. Не поставки оружия, а только дипломатические решения. 

Почему Западу не нужен мир и как Украина стала страной-террористом? Анонс «САСС уполномочен заявить»-13

Олег Гайдукевич: 
Такие политики, как стоящие здесь, знают, что Германия будет сильной только в союзе с Россией и Беларусью, когда выкинет американцев к чертовой матери. 

Почему Западу не нужен мир и как Украина стала страной-террористом? Анонс «САСС уполномочен заявить»-16

Илья Кива: 
Для нас белорусы всегда будут примером, как можно было сохранить страну, как можно было жить в мире, как можно было процветать. Искренне хочу вам сказать: у меня глубокое уважение к вашему Президенту. 

Надежда Сасс: 
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, в 21:00. 

# Международная политика # Надежда Сасс # Олег Гайдукевич # Илья Кива # Фотофакт

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