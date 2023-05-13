Почему Западу не нужен мир и как Украина стала страной-террористом? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, СТВ:

Как Украина стала государством-террористом и почему Запад отказывается вести дело к миру?

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:

Мы будем до бесконечности бегать за этими террористами, но все это будет продолжаться, пока существует террористический режим Зеленского.

Детлеф Бауэр, председатель районной организации партии «Альтернатива для Германии»:

Эти террористические акты, о которых мы сейчас слышали, будь то те, которые подготовлены для Беларуси, о них в Германии вообще ничего не известно.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Единственный их способ сохранить контроль над Европой – продолжать войну. Когда война закончится, а она рано или поздно закончится, у Европы будет шанс снять это ярмо с шеи. Детлеф Бауэр:

Все больше немцев говорят: нет, война должна быть окончена. Но не таким образом, каким она сейчас продолжается. Не поставки оружия, а только дипломатические решения.

Олег Гайдукевич:

Такие политики, как стоящие здесь, знают, что Германия будет сильной только в союзе с Россией и Беларусью, когда выкинет американцев к чертовой матери.