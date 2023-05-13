Савиных о резолюции Европарламента: они руководствуются информацией, которую не могут проверить

В Палате представителей Национального собрания Беларуси прокомментировали принятие Европарламентом очередной антибелорусской резолюции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз евродепутаты озаботились судьбой тех, кого они по понятным только им причинам считают «политзаключенными». Требуют всех освободить. Не обошлось в резолюции и без упоминания специальной военной операции в Украине и уже традиционного призыва к ЕС расширить санкции против нашей страны.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Во-первых, Европейский парламент принимает документы, которые основаны на информации, полученной из непроверенных и сомнительных источников. Они не могут проверить достоверность или адекватность этой информации, и это серьезно девальвирует принятые документы.

Во-вторых, в последний год практически все западноевропейские политические институты проводят политику, которая очевидным образом противоречит интересам простых граждан этих государств. Это уже очевидный факт. И в этих условиях Европейский парламент становится машиной, инструментом по массовому производству различных информационных поводов для оказания давления на государства, которые проводят суверенную, самостоятельную внешнюю политику.

И в-третьих, это естественный результат того выбора, который был сделан западноевропейскими политическими институтами и Европарламентом, который связан прежде всего с отказом от соблюдения норм международного права и общепринятых принципов международных отношений.