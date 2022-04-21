Шойгу заявил, что Мариуполь освобождён российской армией. 2 тысячи боевиков заблокированы в «Азовстали»

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил об освобождении Мариуполя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он также отметил, что более двух тысяч боевиков сейчас блокированы в «Азовстали». Владимир Путин приказал отменить штурм предприятия, чтобы сохранить жизни российских военнослужащих.

Владимир Путин, президент России:

Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела.

Сергей Шойгу также сообщил, что на момент окружения Мариуполя численность группировки ВСУ иностранных наемников составляла около 8 100 человек.