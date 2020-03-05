Наталья Кочанова и Валентина Матвиенко обсудят проведение 7-го Форума регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Как Беларусь и Россия проведут 7-й Форум регионов Беларуси и России? 5 марта эту тему в числе других вопросов обсудят председатель Совета Республики Наталья Кочанова и спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры пройдут в узком и расширенном форматах.

Напомним, ближайшие два дня в Беларуси с визитом находится делегация Совета Федерации России. Сегодня в программе также – возложение венка к стеле «Минск – город-герой» и передача земли в капсуле с мест захоронения советских солдат под Ржевом – Храму-памятнику в честь Всех Святых.

Также пройдёт встреча Валентины Матвиенко с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. 6 марта председатели верхних палат парламентов обеих стран посетят мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой», где встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны. Валентина Матвиенко о «Городе мастеров» в Могилёве: «Под таким впечатлением до сих пор нахожусь!»