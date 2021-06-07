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Наталья Эйсмонт рассказала подробности освобождения представителей Союза поляков

07 июня 2021 16:58
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Новости Беларуси. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт прокомментировала недавние заявления президента Польши о том, что освобождение трех задержанных представителей незарегистрированного Союза поляков стало возможным благодаря собственным дипломатическим усилиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот, в частности, что рассказала Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт рассказала подробности освобождения представителей Союза поляков-1

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Беларуси:
В этой истории действительно остаются существенные недоговоренности, и поэтому завесу тайны нужно приоткрыть. В том числе и для того, чтобы одни люди не приписывали себе заслуги других. Помните разговор президента Беларуси с первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым? Он состоялся в середине апреля. Так вот вопрос освобождения некоторых деятелей белорусского Союза поляков обсуждался именно тогда. И именно Нурсултан Абишевич за них просил, после чего было принято данное решение. А вот на польском этот вопрос президент Беларуси не обсуждал ни с кем и никогда.

# Международная политика # Наталья Эйсмонт # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

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