Наталья Эйсмонт рассказала подробности освобождения представителей Союза поляков

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента Беларуси:

В этой истории действительно остаются существенные недоговоренности, и поэтому завесу тайны нужно приоткрыть. В том числе и для того, чтобы одни люди не приписывали себе заслуги других. Помните разговор президента Беларуси с первым президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым? Он состоялся в середине апреля. Так вот вопрос освобождения некоторых деятелей белорусского Союза поляков обсуждался именно тогда. И именно Нурсултан Абишевич за них просил, после чего было принято данное решение. А вот на польском этот вопрос президент Беларуси не обсуждал ни с кем и никогда.