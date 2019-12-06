Александр Шпаковский: «Закладчики – это пехота наркобизнеса»

Эксперт выразил мнение в программе «В обстановке мира».

Александр Шпаковский: «Никаких лёгких наркотиков нет. Есть только стартовые»

Александр Шпаковский, политический аналитик:

В отношении так называемых закладчиков – скажу, может, эмоционально, тоже навлеку на себя какую-то критику, меня, откровенно говоря, просто коробит, когда начинаются вот эти россказни про то, что «мой мальчик сделал 2-3 закладки». Жизненный срок закладчика в этом «бизнесе», условно говоря, 2-3 месяца. Дальше он никому не нужен. Сами наркодельцы их называют «мясом». Все они прекрасно знают, что они закладывают и идут с целью заработать деньги. Они несут смерть. И закладчики – это пехота наркобизнеса. И ни один канал, ни одна сеть распространения не может работать без этой пехоты. Поэтому естественно их надо выявлять, привлекать к установленной законом ответственности.

«Наркобизнес – преступление против всего мира». Прав ли Трамп, что хочет признать наркоторговцев террористами?