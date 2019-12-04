«Надо, чтобы была социальная реклама, которая бы показывала молодым людям, что будет, если они будут участвовать в процессе сбыта наркотиков»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Вопрос наркопреступности в Беларуси практически на всех уровнях обсуждали. О возможности дать второй шанс тем, кто впервые был осуждён за наркотики, говорил наш Президент Александр Лукашенко. Задание главы государства на будущий год – обновление комплекса мер противодействия наркопреступности. Какими должны быть эти меры и с чего стоит начинать?

Марина Ленчевская, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Проблема преступления такого, как наркотики – это очень большая, общая, глобальная, общемировая проблема. Я познакомилась со статистикой – она ужасающая: 275 млн. людей в мире хоть раз попробовали наркотик. 75% этих людей – из любопытства. Но это, действительно, страшно: из любопытства! 450 тысяч людей ежегодно, по статистике ООН, умирают от употребления наркотиков. То есть проблема есть. Хотела бы сказать об информированности. Мы должны очень много работать.

Вот я сказала, что 75% людей попробовали наркотик из любопытства, а мне кажется, у них должен быть страх. Тут в голове этот страх должен был сидеть, что это страшно, это трагедия, если ты прикоснулся к этому наркотику. И тут очень важна роль, прежде всего, семьи – дома надо разговаривать, надо воспитывать своих детей, надо им объяснять, что это плохо – это раз.

Второе – школа, безусловно. И не тогда, когда случаются трагедии, и тут весь мир начинает об этой трагедии говорить и вдруг активизируется всё, в том числе, и в учреждениях образования – начинают проводить информационные часы. Это должно быть на регулярной основе. И третье – это Интернет. Потому что сегодня мы говорим о том, что Интернет – это наше всё. Пагубно это или не пагубно, но все сегодня, простите за сленг, сидят в Интернете. Поэтому, возможно, надо, чтобы была какая-то социальная реклама, которая рассказывала бы не только о том, как плохо употреблять, но и показывала молодым людям, что будет, если они встанут на другую сторону, на сторону, скажем, преступную, и будут участвовать вот в этом процессе сбыта наркотиков. Информированность очень важна в этой ситуации.

«Если мы в студии соберём представителей объединения «Матери 328» и тех людей, которые потеряли своих детей, и устроим баттл?»

Также во время съёмок программы «В обстановке мира» эксперты высказали мнения:

– каких заявлений ждать на встрече Президента с депутатами Палаты представителей Национального собрания 6-го и 7-го созывов 5 декабря

– чего ожидать от встречи президентов Беларуси и России 7 декабря в Сочи

– как оценивают эффект от визитов Президента Беларуси в Австрию и Сербию

– возможна ли встреча президентов Беларуси и США и какую новую фазу приняли отношения между двумя странами

– о фейковых партиях в Беларуси

– о борьбе с наркотиками в Беларуси: как в этом могли бы помочь участники движения «Матери 328» и стоит ли смягчать наказание для распространителей

Смотрите 4 декабря в 20.30 на СТВ.