«Намерены продолжать курс на укрепление сотрудничества». Подробности переговоров президентов Беларуси и Узбекистана

Новости Беларуси. От сельского хозяйства до высоких технологий. Беларусь и Узбекистан определили новые формы сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 августа во Дворце Независимости Александр Лукашенко провёл переговоры со своим коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Эта встреча глав государств стала своеобразной перезагрузкой двусторонних отношений, акцент в которых – на экономику. В частности приоритетным направлением должны стать производственная кооперация и совместные предприятия. Так, белорусская сторона предлагает создать в Узбекистане промышленный комплекс по выпуску нашей техники. Все подробности встречи в Минске знает Виктория Ходосок.

33-миллионное государство в самом сердце Центральной Азии, пожалуй, легко назвать одним из перспективных партнёров. Его знают, как золотую страну: у Узбекистана второе в мире место по добыче золота и как страну с нетронутыми запасами газа и нефти. А ещё рынок Узбекистана сегодня быстрорастущий, потому затягивать белорусам с экспортом, тем более нельзя.



Виктория Ходосок, СТВ:

Несмотря на четверть вековую дипломатию двух стран, перезагрузка у отношений произошла совсем недавно. Во время официального визита главы государства в Ташкент. Продуктивный диалог политиков в сентябре 2018 года стал новой точкой отсчёта в дружбе.

О тональности встречи можно судить уже по первым её минутам. По-дружески Александр Лукашенко встречает и приветствует Шавката Мирзиёева – белорусы принимать гостей по-другому не умеют. В Минске с официальным визитом узбекский лидер впервые, но с нашим Президентом виделся и раньше. Они оба называют и себя, и наши страны давними друзьями. Уж слишком много связывает два государства. Потому разговор сразу же зайдет о взаимных интересах.

«Наше дело – открыть дорогу»: президенты обсудили, как будут развиваться экономические отношения Беларуси и Узбекистана Перезагрузки белорусско-узбекских отношений, признаются, давно хотели обе стороны. Это важно. Сегодня фундамент в отношениях двух стран – экономика. Много раз говорили о потенциале товарооборота в миллиард долларов – это на перспективу. Вот цифры за 2018 год – чуть больше 157 миллионов долларов: за последние 10 лет – самый высокий показатель во взаимной торговле. Очевидно: объёмы можно и нужно увеличивать. Резко подняться вверх сложно, но мы к этому идём.

Главный посыл – меньше бумаг, больше результатов. Хороший вывод встречи в узком составе. Однако пока не всё решаемо – речь о воплощении совместных проектов. «Амкодор-Агоротехмаш». В 2018 году лидеры двух стран открывали в Ташкенте завод по производству дорожно-строительной техники. Определили объёмы выпуска – 1300 машин каждый год и рынки сбыта. Время определить пути решения возникших проблем. Александр Лукашенко: «Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации» 180 автомобилей и 18 миллионов долларов в этом году – результаты захода Минского автомобильного завода на узбекский рынок. Наша техника первой прошла по климатическим условиям. А перед этим выдержала тяжёлые тепловые испытания. Шаг дальше – открытие сборочных производств спецтехники. Работу ведут с частными узбекскими компаниями, но преграда на пути – трудности с получением сертификатов на поставку шасси из Беларуси.

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:

То, что поставки МАЗа осуществляются в этих условиях, это говорит о том, что у нас продукция абсолютно конкурентноспособная. Более того, она находит своего потребителя. В том числе и по газовой тематике. Это очень перспективное направление, потому что достаточно большой удельный вес автотехники использует газ в Узбекистане. Госстандарты работают друг с другом, чтобы если не упростить эту схему подтверждения, то как-то ее сократить по временному периоду. Это тоже раскроет достаточно большие перспективы. А два шага вперёд - это уже создание промышленного комплекса по выпуску белорусской техники.

В своё время заходила речь о создании нескольких молочно-товарных комплексов с привлечением к работе наших специалистов. Опыт у Беларуси большой: от Венесуэлы до Сахалина. Помогли бы с современным оборудованием и поставками крупного рогатого скота. Пока результат – одно совместное предприятие в Ташкентской области. Понятное дело, что этого недостаточно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В 2018 году мы договорились создать несколько молочно-товарных комплексов с привлечением белорусских проектных и стройорганизаций. Планировалось укомплектовать их белорусской техникой. Имеются у нас небольшие проблемы с финансированием этих проектов. Здесь и мы должны посмотреть на эти объекты, и, я думаю, Шавкат Миромонович, вы после этого визита также обсудите эти вопросы. Нами уже подготовлен план-график поставок в Узбекистан 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота в 2019-2020 годах. Мы ни на Венгрию, ни на Европу не ориентируемся. Мы построим комплексы и оснастим своим скотом, чтобы у вас было потом, с кого спросить за результат. Мы подготовили этот скот, хоть у нас самих потребность большая на племскот, но я пообещал, что мы это сделаем. Вот 1,5 тысячи у нас уже подготовлено.

Сотрудничество регионов напрямую – ещё одно важное в совместной работе. 26 прямых соглашений и более 20 коммерческих контрактов – итоги I Форума регионов Беларуси и Узбекистана. Здесь же анализ проделанной работы по дорожной карте – что выполняется, а что не совсем. 155 поручений по развитию отраслей, совместных проектов и взаимных поставок.

Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана:

Нашу дорожную карту будем обновлять. Те предложения, которые вы сейчас подняли, мы каждый вопрос – выделение земли, газа, распределительных сетях, то, что вы сейчас сказали – это всё будет решаться. И по поводу финансирования, чтоб мы посмотрели, тоже – в этой дорожной карте. Конкретно: кто, когда будет делать. Я думаю, мы это обозначим.