Бизнесмены из Узбекистана: Есть намерения выпускать молочную продукцию такого качества, как у белорусов

Новости Беларуси. После протокольных мероприятий и встреч главы государств Беларуси и Узбекистана посетили выставку узбекских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальная экспозиция заняла больше 3 тысяч квадратов. В Минск партнеры из Азии привезли все то, чем гордится промышленность: от продуктов до техники.

В выставочном центре представлены товары 80 предприятий и 15 хозяйственных объединений Узбекистана. Президенты, останавливаясь у стендов, делились опытом и обсуждали новые идеи для взаимовыгодного сотрудничества.

Узбекские бизнесмены подводят итоги первого совместного форума регионов. Домой возвращаются с многомиллионными контрактами, интересными договорённостями и впечатляющими проектами.

Одил Зарипов, предприниматель (Узбекистан):

Есть намерения открыть совместного предприятия у нас в республике и выпуск молочной продукции такого же качества, хотя бы постараться выпускать такого же качества, как у вас. Здесь расположено очень много павильонов, я знаю, что каждый регион по своему направлению имеет огромные солидные контракты, намерения о том, чтобы что сделать, как сблизиться и какие общие взаимовыгодные проекты реализовать.