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Бизнесмены из Узбекистана: Есть намерения выпускать молочную продукцию такого качества, как у белорусов

01 августа 2019 19:37
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Новости Беларуси. После протокольных мероприятий и встреч главы государств Беларуси и Узбекистана посетили выставку узбекских товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальная экспозиция заняла больше 3 тысяч квадратов. В Минск партнеры из Азии привезли все то, чем гордится промышленность: от продуктов до техники.

Бизнесмены из Узбекистана: Есть намерения выпускать молочную продукцию такого качества, как у белорусов-1

Бизнесмены из Узбекистана: Есть намерения выпускать молочную продукцию такого качества, как у белорусов-3

В выставочном центре представлены товары 80 предприятий и 15 хозяйственных объединений Узбекистана. Президенты, останавливаясь у стендов, делились опытом и обсуждали новые идеи для взаимовыгодного сотрудничества.

Бизнесмены из Узбекистана: Есть намерения выпускать молочную продукцию такого качества, как у белорусов-6

Узбекские бизнесмены подводят итоги первого совместного форума регионов. Домой возвращаются с многомиллионными контрактами, интересными договорённостями и впечатляющими проектами.

Бизнесмены из Узбекистана: Есть намерения выпускать молочную продукцию такого качества, как у белорусов-9

Одил Зарипов, предприниматель (Узбекистан):
Есть намерения открыть совместного предприятия у нас в республике и выпуск молочной продукции такого же качества, хотя бы постараться выпускать такого же качества, как у вас. Здесь расположено очень много павильонов, я знаю, что каждый регион по своему направлению имеет огромные солидные контракты, намерения о том, чтобы что сделать, как сблизиться и какие общие взаимовыгодные проекты реализовать.

Бизнесмены из Узбекистана: Есть намерения выпускать молочную продукцию такого качества, как у белорусов-12

Аюбхон Камалов, первый заместитель хокима Наманганской области (Узбекистан):
Мы сейчас заключили соглашение о производстве у нас медицинских препаратов. 10 видов медицинских препаратов – это с одной компанией, с компанией «Нативита» ведутся переговоры о выпуске онкологических препаратов. Кроме того, мы заключили порядка 10 контрактов на поставку уже из нашего региона сельскохозяйственной продукции, текстильной продукции на сумму порядка 10,5 миллионов долларов.

«Намерены продолжать курс на укрепление сотрудничества». Подробности переговоров президентов Беларуси и Узбекистана

# Беларусь-Узбекистан # Экономика # Одил Зарипов # Аюбхон Камалов # Фотофакт

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