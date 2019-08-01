«Наше дело – открыть дорогу»: президенты обсудили, как будут развиваться экономические отношения Беларуси и Узбекистана

Новости Беларуси. Беларусь и Узбекистан за последние два года полностью обновили свои отношения и сделали больше, чем за предыдущую четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Встреча лидеров прошла в теплой атмосфере. Переговоры предваряла официальная церемония приветствия, по традиции прозвучали гимны двух стран.

Шавкат Мирзиеев прибыл с первым официальным визитом в Беларусь 31 июля и тем же вечером встретился с нашим Президентом в неформальной обстановке. Как 1 августа отметили оба лидера, эта беседа получилась плодотворной и предметной. Президенты Беларуси и Узбекистана провели под Минском неформальную встречу и обменялись подарками Беларусь и Узбекистан не конкурируют ни в одной из сфер – то, что производим мы, нужно на узбекском рынке и наоборот. За последние несколько лет в этой центральноазиатской стране произошла революция в сфере сельского хозяйства: значит, наша техника не будет лишней. Кроме того, Узбекистан заинтересован в промышленной кооперации. Беларусь во многих сферах преуспела, и этот опыт узбекской стороне хотелось бы перенять.

То, что взаимный товарооборот не соответствует потенциалу, подчеркивают оба президента. Александр Лукашенко также отметил, что у нас нет закрытых тем и в политических вопросах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За два года мы сделали, к счастью, гораздо больше, чем за предыдущие 25 лет наших отношений с Узбекистаном. Конечно, 170, 160 миллионов – сколько там, точно подсчитать сложно – пусть 200 миллионов, товарооборот с частниками если учитывать, – это не наш товарооборот. Возможности у нас гораздо больше, и об этом мы вчера говорили. Мы с вами планировали вчера у меня дома поужинать, а получилось так, что мы более половины (времени – прим. ред.) уделили внимание нашим отношениям, и особенно тому, как позиционируются в современном мире Узбекистан и Беларусь, что происходит вокруг наших государств. Вокруг Беларусь здесь и вокруг Узбекистана там. И к удивлению нашему обнаружили абсолютно схожие тенденции. Вы находитесь в центре Центральной Азии, мы находимся в центре Европы. С этим связаны и наши преимущества, и наши проблемы.

Сегодня есть о чем поговорить, но самое главное – ваша инициатива о том, чтобы низы, регионы завязать в сотрудничестве. Это, наверное, самая фишка этого визита. То, что губернаторы с глазу на глаз переговорили и уже заключили массу договоров на сотрудничество – это главное. Наше дело – открыть дорогу, мы ее открыли. По этой дороге должны пойти те, кто должен выполнять решения наши и реализовывать ту дорожную карту, которую утвердили правительства Узбекистана и Беларуси и сегодня реализовывают.

Шавкат Мирзиеев, президент Узбекистана:

Мы очень многие вопросы за последние два с половиной года взяли на совершенно другой уровень в Узбекистане. Те реформы, которые сегодня идут, поддерживаются народом. И, конечно, нам очень нужна кооперация. Кооперация в Беларуси во многих отраслях за эти годы независимости достигла больших успехов. И мы всегда радуемся, и я всегда говорю нашим членам правительства, нашей комиссии, что надо больше встречаться, чтобы меньше было бумаг, а больше было результата.