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Александр Лукашенко: Необходима максимальная интеграция образования, науки и передового производства

19 апреля 2019 08:56
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В Беларуси необходимо обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и передового производства. Об этом Президент Беларуси заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам необходимо ориентироваться на подготовку специалистов с учетом реальных потребностей государства. Обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и передового производства. Прежде всего, это задача Министерства образования.

Предприятия не должны компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными деньгами – Президент Беларуси (читать далее).
 

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко

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