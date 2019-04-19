Александр Лукашенко: Необходима максимальная интеграция образования, науки и передового производства

В Беларуси необходимо обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и передового производства. Об этом Президент Беларуси заявил в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам необходимо ориентироваться на подготовку специалистов с учетом реальных потребностей государства. Обеспечить максимальную интеграцию образования, науки и передового производства. Прежде всего, это задача Министерства образования.

Предприятия не должны компенсировать свою бесхозяйственность бюджетными деньгами – Президент Беларуси (читать далее).

