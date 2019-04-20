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Игорь Марзалюк станет ведущим нового проекта СТВ

20 апреля 2019 16:42
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Новости Беларуси. Речь Президента во время Послания белорусскому народу буквально до глубины души тронула депутата Игоря Марзалюка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Марзалюк станет ведущим нового проекта СТВ-1

Игорь Марзалюк станет ведущим нового проекта СТВ-3

Игорь Марзалюк станет ведущим нового проекта СТВ-5

Ольга Коршун, СТВ:
Его реакция стала настоящим интернет-мемом. В том, что это не постановочные кадры, скоро смогут убедиться зрители нашего канала. Мы решили использовать харизму и неравнодушие депутата и пригласили его в качестве ведущего нашего нового проекта. Премьера уже совсем скоро. В центре внимания – самые острые политические и экономические темы, так что без эмоций точно не обойдемся.

Момент, который так растрогал депутата, можно увидеть здесь.

# Проекты СТВ # Игорь Марзалюк # Ольга Коршун # Фотофакт

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