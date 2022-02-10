Наталья Кочанова встретилась с курсантами Университета МЧС. Говорили об истинных ценностях, патриотизме и фейках

Новости Беларуси. Об истинных ценностях, патриотизме, конституционной реформе и фейках. Эти темы обсудила Наталья Кочанова с курсантами Университета МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречи в таком формате – хорошая форма для диалога. Это отметила спикер верхней палаты парламента. Тем более сейчас, когда в интернете распространяются недостоверная информация и фейки. Кроме того, общение напрямую позволяет выявить проблемы в законодательстве. В пример Наталья Кочанова привела постоянно проводимые приемы по личным вопросам, прямые телефонные линии, диалоговые площадки, выездные приемы граждан. Это важно для того, чтобы как можно быстрее решать проблемы людей.

Говорили и о более частных вещах. У курсанток была возможность задать волнующие вопросы Наталье Кочановой.