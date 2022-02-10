Наталья Кочанова встретилась с курсантами Университета МЧС. Говорили об истинных ценностях, патриотизме и фейках

Новости Беларуси. Об истинных ценностях, патриотизме, конституционной реформе и фейках. Эти темы обсудила Наталья Кочанова с курсантами Университета МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Об истинных ценностях, патриотизме, конституционной реформе и фейках. Эти темы обсудила Наталья Кочанова с курсантами Университета МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встречи в таком формате – хорошая форма для диалога. Это отметила спикер верхней палаты парламента. Тем более сейчас, когда в интернете распространяются недостоверная информация и фейки. Кроме того, общение напрямую позволяет выявить проблемы в законодательстве. В пример Наталья Кочанова привела постоянно проводимые приемы по личным вопросам, прямые телефонные линии, диалоговые площадки, выездные приемы граждан. Это важно для того, чтобы как можно быстрее решать проблемы людей.
Говорили и о более частных вещах. У курсанток была возможность задать волнующие вопросы Наталье Кочановой.
Светлана Маршина, заместитель начальника Университета гражданской защиты МЧС:
Все женщины Университета являются активными членами Союза женщин МЧС. Основная задача, которая возлагается на нас как на женщин, – поддержка нашей молодежи, потому что для молодежи сейчас важно, чтобы их заметили, слышали и слушали. Для нас, женщин, важно поддержать их и направить по тому вектору, который обеспечит поддержание традиций и ценностей белорусского государства.
Курсантка Университета гражданской защиты МЧС: «Наталья Кочанова является примером для подражания». Подробнее здесь.
Организовали для гостей Совета Республики также экскурсию. Ознакомились они с экспозицией музея, электронной системой голосования, а также основными направлениями работы Совета Республики.