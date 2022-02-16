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Владимир Макей: ни Москве, ни Минску, ни Киеву не выгодна горячая война

16 февраля 2022 10:41
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Новости Беларуси. Референдум по обновленной Конституции станет важнейшей вехой в развитии белорусского государства. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил на встрече с журналистами. Темы затрагивались различные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Макей: ни Москве, ни Минску, ни Киеву не выгодна горячая война-1

Глава внешнеполитического ведомства не стеснялся в оценках происходящего вокруг нас. По его словам, Беларусь выбрана Евросоюзом как страна, которую нужно показательно наказать, но попытки эти провалились и никогда не будут достигнуты.  

Не осталась без внимания и украинская тема. Свою мысль Владимир Макей сформулировал так: не думаю, что Москве, Киеву или Минску выгодна горячая война – с любой точки зрения.

# Международная политика # Владимир Макей # Фотофакт

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