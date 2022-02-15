Беларусь и Украина обсудили вопросы безопасности. О чём договорились страны?

Повышение открытости и взаимного доверия. Переговоры по безопасности 14 февраля провели Беларусь и Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повышение открытости и взаимного доверия. Переговоры по безопасности 14 февраля провели Беларусь и Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общение состоялось на нескольких уровнях. Днем по телефону созвонились министры обороны двух стран, ближе к ночи стало известно о встрече главы белорусской дипмиссии в Киеве с участием атташе по вопросам обороны с военными руководителями Украины. Стороны обсудили отдельные аспекты военно-политической ситуации и сотрудничества между двумя странами и договорились продолжить взаимодействие по вопросам, входящим в компетенцию оборонных ведомств.
Также известно, что между Минском и Киевом достигнуты договоренности о взаимных визитах военных атташе на учения. Речь об украинских маневрах «Метель-2022» и белорусско-российских учениях «Союзная решимость», которые в эти дни проводятся на территории Беларуси.