Беларусь и Украина обсудили вопросы безопасности. О чём договорились страны?

Повышение открытости и взаимного доверия. Переговоры по безопасности 14 февраля провели Беларусь и Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общение состоялось на нескольких уровнях. Днем по телефону созвонились министры обороны двух стран, ближе к ночи стало известно о встрече главы белорусской дипмиссии в Киеве с участием атташе по вопросам обороны с военными руководителями Украины. Стороны обсудили отдельные аспекты военно-политической ситуации и сотрудничества между двумя странами и договорились продолжить взаимодействие по вопросам, входящим в компетенцию оборонных ведомств.