«Надо посмотреть на это чудо природы». Александр Лукашенко сообщил о планах посетить Дальний Восток России

Новости Беларуси. 22 сентября Президент Беларуси на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко заявил о планах посетить дальневосточный регион России, сообщает БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что на встречах Президент России Владимир Путин часто с теплотой вспоминает о Приморском крае.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он уже больше говорит о Приморском крае, чем о Питере. Я ему однажды об этом сказал. Он все время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время. Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка – все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы.